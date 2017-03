Munícipes piden arreglo de vías en Monte Plata

13/03/2017 12:00 AM - Diana Rodríguez

Monte Plata. En una pequeña aula del centro educativo El Hatillo, en el paraje que lleva ese mismo nombre, cuatro niños con edades comprendidas entre 7 y 8 años recibían orientaciones para una presentación con la cual cerrarían el tema “La noticia”, donde escenificarían un programa televisivo sobre denuncias comunitarias. El problema a tratar era la situación actual de las vías de acceso a esta comunidad, pero estos estudiantes de tercer grado de primaria no imaginaron que la presentación se adelantaría y que esa denuncia real que afecta esta humilde localidad la expondrían frente a periodistas del periódico elCaribe.



Eso ocurrió el viernes 3 del presente mes, cuando un equipo de este medio se trasladó a la provincia Monte Plata, en el Este del país, a realizar un reportaje especial por el Día Internacional de la Mujer.



Orgullosa de sus alumnos, la profesora Flor María Brioso deploró que cuando el caudal del río La Sabita crece, tanto los niños como los maestros no pueden asistir al centro educativo, debido al estado en que se encuentra un puente. Asegura que esta situación ya le ha costado la vida a tres personas.



Ante este problema, la comunidad ha hecho varias colectas para recaudar fondos y tapar los hoyos que hacen difícil el tránsito por este puente, por lo que entienden es tiempo que el Ministerio de Obras Públicas lleve una solución definitiva. De acuerdo con Pedro Brioso, coordinador de la Junta de Desarrollo Comunitario de El Hatillo, una de las principales problemáticas que afectan este paraje es el deterioro que presenta una carretera de 19 kilómetros que comunica a Monte Plata con la Hacienda Estrella.



Destacó la importancia para esta comunidad, que cuenta con más de 6 mil habitantes y con una importante producción de quesos y cítricos, que el Gobierno acondicione las vías de acceso.



“Nosotros entendemos que como hombres y mujeres laboriosos que somos y que aportamos al desarrollo, queremos también ser incluidos en el desarrollo”, expresó.



Indicó que en el Gobierno de Hipólito Mejía (2000-2004) se hizo un intento por mejorar el estado de la vía, pero por el camino solo pasaron pesadas maquinarias y la obra no fue continuada por los demás gobiernos que le siguieron. En representación de las mujeres productoras de Monte Plata, Juana Mercedes, coordinadora de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas (Conamuca), solicitó al presidente Danilo Medina ordenar el arreglo de las calles.

Universitarios “pasan trabajo” para ir a estudiar

El deterioro de las vías también afecta a un grupo de más de 20 estudiantes de la comunidad Los Coquitos, quienes tienen que trasladarse hacia distintas academias del Distrito Nacional a formarse en sus respectivas carreras. “Nosotras tenemos que irnos de madrugada, pasando trabajo y nuestra situación aquí es precaria. Estamos haciendo un esfuerzo sobrehumano para poder ir a las universidades”, dijo Emna María Soriano, estudiante de Letras.