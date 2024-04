Santiago. La sede regional en Santiago del Archivo General de la Nación contempla la preservación de la memoria histórica y el rescate del patrimonio documental, que permite hacer visibles las raíces como nación y el legado ético e intelectual.



El espacio que estará ubicado en la calle Independencia esquina Sabana Larga, ha recibido el respaldo de diversos sectores de Santiago.



Entre los que lo valoran como un gran paso para Santiago está el empresario Félix García, quien califica la puesta en funcionamiento de la sede regional del AGN como una gran iniciativa.



García expresa que el hecho de tener en Santiago el Archivo General de la Nación, es de suma importancia, debido a que ahora le evitará mucho trabajo y tiempo al no tener que trasladarse hacia Santo Domingo.



“Es una muy buena iniciativa y va a ahorrar mucho trabajo y ahorra el que muchas personas puedan acceder al Archivo General de la Nación”, apunta el ex presidente de la Asociación para el Desarrollo Incorporada (APEDI).



García entiende que con todo lo que genera Santiago y el Cibao, no hay necesidad de enviarlo a Santo Domingo y por tanto se puede quedar en Santiago.



La conformación del Archivo General de la Nación ha contado con un personal profesional, y ha recibido el apoyo de asignación de importantes recursos públicos para modernizar sus instalaciones y sostener el proceso. También ha recibido el respaldo del sector privado.



José Vílchez, subdirector del Archivo durante una presentación en el Centro León expresó que estas sedes regionales buscan descentralizar la operativa.



Orquídea Correa, encargada del Departamento de Descripción, presentó documentos textuales relacionados a Santiago y zonas aledañas que se encuentran en el AGN.



Grismeldis Pérez, encargada del departamento de materiales especiales presentó fotos, mapas y videos relacionados con Santiago e Izaskun Herrojo, mostró periódicos y libros relacionados con la ciudad corazón. A la tertulia denominada “Archivo General de la Nación en los Pueblos”, desarrollada en el Centro León de Santiago acudieron el empresario Frank Rainieri, el abogado Ramón Antonio Veras (Negro), los historiadores Robert Espinal y Edwin Espinal.