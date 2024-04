Baitoa. La Unión de Organizaciones Comunitarias del Municipio Baitoa denunció que ocho obras que fueron iniciadas por el Gobierno dominicano están paralizadas.



Y es que los miembros de dicha organización expresaron que esas obras con un costo mayor a los cuatrocientos millones de pesos, impactarán favorablemente en las condiciones de vida de la población, y se encuentran paralizadas. Según indicó la entidad comunitaria, algunas de las obras llevan más de un año de paralización sin detalles de la suspensión de los trabajos. La organización manifestó que la frustración es mayor respecto al acueducto, porque pese a que el presidente de la República anunció su construcción y de que fue dado un primer palazo hace 18 meses, hasta la fecha la obra no ha sido licitada y no existen indicios que muestren que la obra va a ser construida en el corto o mediano plazo.



Por alrededor de 50 años las organizaciones comunitarias de Baitoa y la población han reclamado a los gobiernos la construcción de un acueducto con capacidad para abastecer a todos los hogares del municipio y que potencialice el desarrollo del territorio.



Entre las obras paralizadas figuran los multiusos de Los Ciruelos y del Liceo Gabriel Franco en Baitoa Centro, la carretera de Guardarraya, el TV Centro de San José Adentro, la cancha de San José Adentro, el destacamento policial de San José Afuera, el Boulevard de La Jagua y nichos en el cementerio de la comunidad de López.



En el caso de los multiusos, los mismos se construyen en los lugares donde estaban las canchas utilizadas por los jóvenes para las actividades deportivas, pero fueron inhabilitadas para la construcción de los techados, por lo que la juventud ahora no dispone de lugares adecuados para la práctica deportiva y el sano esparcimiento.



Dichas obras pretenden mejorar la calidad de vida de la población baitoera, por lo que confían que el Gobierno dominicano dispondrá en lo inmediato el reinicio de los trabajos.