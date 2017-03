Anuncian primer programa de certificación Lean y Six Sigma con acreditación internacional

La Escuela Dominicana de Negocios y Quamtum TC celebrarán en el país el primer programa anual de certificación en Lean Manufacturing, Lean Master para Empresas de Servicios, Six Sigma Green Belt - Six Sigma Black Belt, todos acreditados por la Asociación Internacional de Certificación Six Sigma (IASSC).

El programa tiene el objetivo de mejorar la productividad y el rendimiento en los procesos de las organizaciones de servicios e industriales de República Dominicana, mediante el desarrollo de competencias profesionales.

Tanto el término Lean como Six Sigma constituyen enfoques de gestión para la mejora del desempeño de las organizaciones. Lean Manufacturing y Lean Services se implementan para eficientizar procesos y eliminar desperdicios mientras que Six Sigma se centra en la calidad y la eliminación de errores.

Conocer y aplicar de forma combinada ambos sistema asegura la mejora continua y el rendimiento de las empresas, facilitando a la vez la resolución de problemas independientemente de que el contexto organizacional sea de fabricación o de servicios.

Los profesionales que se capacitan y certifican en la filosofía Lean y Six Sigma, además de lograr una titulación superior, son un verdadero atractivo para las empresas, gracias a la capacidad que desarrollan de asegurar el ahorro significativo y de garantizar la eficiencia de los procesos, lo que se traduce en un eminente aumento de la rentabilidad.

Conscientes de esta necesidad Quamtum TC y su equipo de expertos con titulación Master Black Belt y Escuela Dominicana de Negocios, expertos en capacitación y desarrollo de personal, estarán facilitando este programa de certificación anual abierto al público corporativo e individual que cumplan con los requisitos mínimos establecidos para la participación.

Este programa de certificación Lean y Six Sigma se llevará a cabo en las instalaciones de Escuela Dominicana de Negocios en el período Abril-Septiembre de cada año con el reconocimiento y la acreditación de la Asociación Internacional de Certificación Six Sigma (IASSC), asociación profesional dedicada al crecimiento y mejora de los estándares dentro de la Comunidad Lean Six Sigma, la aplicación de pruebas, formación y acreditación en el sistema de gestión.

Tanto Lean Manufacturing como Lean Services tienen una duración de 160 horas e implican el desarrollo de un proyecto que asegure el aumento de la rentabilidad de la compañía donde labora mediante el ahorro económico generado por la eliminación de desperdicios y mejora continua.

Six Sigma es un programa de 160 horas, distribuidas en 96 horas para Six Sigma Green Belt y 46 horas de Six Sigma Black Belt. Los interesados en desarrollar el programa completo tienen la ventaja de certificarse en ambos programas, sin embargo, los interesados en solo desarrollar Green Belt pueden inscribirse sin requisitos adicionales, mientras que los interesados en desarrollarse en Black Belt de forma independiente deberán tener un Green Belt aprobado y demostrarlo mediante evaluación monitoreada con sistemas de seguridad.

Para ampliar la información, conocer de los requisitos, metodología y costos del programa tanto las personas como empresas y organizaciones interesadas en certificarse, pueden solicitar información llamando los teléfonos de la Escuela Dominicana de Negocios 809-532-4167 y 829-764-3320 o escribir a info@edn.com.do.