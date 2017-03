Vargas Maldonado atribuye propósito sedicioso campaña de oposición al Gobierno

Miguel Vargas Maldonado afirmó este jueves que la campaña de descrédito que ha desatado una parte de la oposición política contra el gobierno tiene propósito sedicioso desde el momento en que planteó hacerle un juicio político al presidente Danilo Medina para ilegitimarlo y desbancarlo del poder.

“En el caso de los ataques contra el presidente Medina en relación con la Odebretch, lo que estamos viendo es una oposición sediciosa. No predomina el interés de atacar la corrupción, que ciertamente es un problema en este y casi todos los países del mundo, sino que obedece al propósito de ganar en el debate público lo que no se consiguió en las urnas en mayo pasado, es decir, ilegitimarlo y desbancarlo de la Presidencia”, dijo el líder del Partido Revolucionario Dominicano (PRD).

Vargas citó las encuestas más recientes, incluidas algunas hechas por empresas con afecto a esa “oposición sediciosa” -como las del Centro Económico del Cibao y Alfonso, Cabrera y Asociados- que coinciden en que el Presidente Medina tiene más de un 50% de aceptación.

Entrevistado en el programa radial El Sol de la Mañana, que se transmite por la emisora Zol 106.5, observó que en algunas de esas encuestas, por ejemplo la Sigma 2, el Presidente Medina consigue un 61% de apoyo, prácticamente el mismo porcentaje con el que ganó las elecciones el año pasado.

“Lo relevante de estos resultados no es que el Presidente Medina mantenga el visto bueno de un porcentaje apreciable de la población, sino que el candidato perdedor no haya conseguido aumentar los números que obtuvo en las elecciones. Se evidencia un fracaso y una prueba de que las mentiras y ataques despiadados contra el gobierno no han surtido efecto alguno”, manifestó el líder perredeísta.

Apuntó que específicamente en la encuesta de Alfonso, Cabrera y Asociados se evidencia que más del 93% de los que votaron por Danilo para reelegirlo en mayo pasado, lo haría de nuevo si las elecciones fuesen hoy con los mismos candidatos.

“Claro, esta situación ha desesperado a la oposición sediciosa y de ahí que hayan arreciado sus ataques y mentiras, aprovechando los datos sobre la Odebretch que vienen del exterior. Porque el interés no es perseguir y cortar la corrupción. De ser así, celebrarían las tantas y tantas medidas que ha dispuesto la administración de Danilo Medina para contener el gasto público y evitar el mal uso de los recursos del Estado”, manifestó Vargas.

“Como ministro de Relaciones Exteriores puedo testimoniar cuán exigentes son los controles del gasto y el monitoreo de los desembolsos. Es prácticamente imposible librar un pago sin que esté debidamente justificado y conforme al presupuesto. A veces los trámites son engorrosos, pero qué bueno que sea así con tal de que se confirme lo que ya sabe la gente de criterio: que el Presidente Medina es probablemente el mandatario que más ha hecho institucionalmente para prevenir la corrupción, que es más importante que castigarla, responsabilidad del Poder Judicial mayormente”.