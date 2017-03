Autoridades rescatan niño habían raptado

17/03/2017 12:00 AM - Miguel Ponce

Santiago. La alegría volvió a resplandecer en la adolescente madre del recién nacido raptado por una mujer que se hizo pasar como enfermera en la maternidad del hospital para asegurados presidente Rafael Estrella Ureña. “En mi corazón y el de mi hija volvió a regresar la alegría que se había perdido, por eso estoy feliz y agradecida de todos los que se interesaron por este caso”, expresó Jaqueline Altagracia Richetti, abuela del recién nacido y madre de la adolescente durante una rueda de prensa junto al director del hospital Juan Ferreras.



Aunque su estado de salud es bueno, el infante tiene conjuntivitis. Fue rescatado la noche del miércoles y entregado a su progenitora la madrugada del jueves. Los miembros del Departamento de Investigaciones Criminales de la Policía Nacional (Dicrim) y del Ministerio Público lo localizaron en el sector de Pekín, al sur de Santiago.



Fue en la casa de Mari Luz Rosario Cruz, de 36 años, quien resultó detenida en allanamiento efectuado por las autoridades, en su residencia localizada en la calle Pedro Infante, esquina María Teresa Mirabal, sector Pekín. Sin embargo, Agustina Richetti, hermana de la madre del niño asegura que Rosario Cruz no es la mujer que penetró y raptó al niño, por lo que pide ampliar las investigaciones.



En principio la detenida al ser cuestionada con relación al caso, manifestó a los investigadores que había dado a luz a la criatura y no la robó, por tal razón fue trasladada al Sub-Centro de Salud Juan XXIII, del sector Pekín, a los fines de ser evaluada por un médico, quien certificó que la mujer no presentaba ningún evento de parto.



El pasado martes en la tarde, Rosario Cruz se presentó al hospital Estrella Ureña y se hizo pasar como enfermera y se llevó el recién nacido alegando que le practicaría unos análisis de rutina, por lo que la tía se lo entregó. La prevenida está siendo sometida a un proceso de investigación para determinar si hay más implicados, mientras la madre tendrá asistencia psicológica.