Sorpréndete al viajar en crucero

¿Te has encontrado más de una vez pensando si disfrutarás o no un viaje en crucero? Tal vez siempre has terminado por elegir otra opción y no te has dado la oportunidad de experimentar pues crees que sentirás algún malestar mientras estés abordo y que no habrá suficientes opciones para hacer de tu viaje una experiencia placentera, sin embargo, podemos asegurarte que la mayoría de estas creencias son mitos.

Si estás considerando hacer tu primer viaje en crucero, o el siguiente después de unas increíbles vacaciones, te contamos algunas razones por las que deberías decidirte pronto:

Hotel en altamar

Cuando viajas en crucero mientras tomas un descanso, nadas o te ejercitas, estarás en un “hotel flotante”, no debes preocuparte por los horarios de llegada o salida, ni hacer o deshacer maletas, todos los días amanecerás con vistas y paisajes diferentes. ¡la coordinación de tu viaje es completa!

Vistas espectaculares

Ya sea que estés comiendo, nadando o simplemente caminando por cubierta, las vistas en altamar suelen ser espectaculares y únicas. Más aún si te decides por destinos en el mar caribe, sus paradisiacas playas y aguas cristalinas te enamorarán.

Comodidad

En un viaje en crucero no te preocupas jamás por el peso de tu mochila o por hacer tu maleta varias veces durante tus vacaciones, irás de puerto a puerto evitando los tiempos perdidos de aeropuertos, transportes a los hoteles, los días los dedicas en descansar y disfrutar de todas las actividades a bordo que hay para elegir.

Viaja seguro

Los viajes en cruceros son una de las opciones más seguras para visitar otros países, las navieras invierten mucho dinero y esfuerzo en preservar la seguridad en sus cruceros de todos sus pasajeros. En todos los países, las leyes migratorias son ajenas a la naviera, cada puerto se reserva el derecho de admitir o no a visitantes, consulte siempre a su agente de viajes sobre los requisitos de entrada a cada puerto pues varían según nacionalidad e itinerario de viaje.

Todo en uno

¿Pensando otra vez en irte a Punta Cana al mismo hotel de siempre todo incluido? Si lo que te gusta es la playa y pasártelo bien, la opción de crucero por el Caribe es la mejor opción y ¡casi un 20% menos por día que un hotel! Y todos los días amanecerás en una playa diferente, conociendo otros países y culturas.

