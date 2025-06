Los eventos literarios que están comenzando a organizarse en República Dominicana pueden ser una fuente de desarrollo para el turismo cultural, un rubro que sigue en espera de ser explotado.



La Fundación René del Risco ha venido preparándose para este nuevo paso que ha dado. Este viernes comenzó en el Hotel Kimpton Las Mercedes, en la Ciudad Colonial Mar de palabras, un festival literario que si no es el primero que se realiza en el Caribe, como algunos erróneamente han planteado, es el benjamín.



De aquí a un lustro, por ejemplo, Santo Domingo y Santiago, podrían haberse convertido en un destino literario, o mejor dicho un destino de turismo cultural, que no es, no puede ser, solo mostrar los patrimonios materiales de la humanidad que son sus edificaciones y calles.



Mientras tanto aquí está Mar de palabras, con unos cuantos escritores de distintos países que han venido a conversar sobre estos tiempos y los que pueden venir.



Para este sábado



Juan Villoro (México), Gonzalo Mallarino (Colombia), Aroa Moreno Durán (España) y Carmen Imbert (RD) conversan con Margarita Cordero sobre las cicatrices que no solo marcan el cuerpo, sino también la historia y la memoria. ¿Cómo transformar el dolor en relato sin caer en el morbo o la explotación del sufrimiento? ¿De qué manera la literatura y el periodismo pueden dar voz a quienes resisten y preservan la verdad sin distorsionarla?



Borrar, escribir y reescribir: entre la ficción y el relato real. Joseph Zárate (Perú), Aura García Junco (México) y Martha Rivera Garrido (RD) junto a Priscilla Velázquez Rivera (RD) reflexionan sobre la reescritura como resistencia, la ficción como una forma de verdad y la narración como una herramienta para recuperar lo que ha sido borrado o distorsionado.



Imaginar el futuro: Sobre la crisis medioambiental y otras distopías. Andrea Chapela (México), Gabriela Cabezón Cámara (Argentina) y Joseph Zárate (Perú) conversan con Frank Báez (República Dominicana) sobre cómo la narrativa contemporánea confronta la crisis climática y reescribe el porvenir desde la urgencia, la desobediencia y la posibilidad de otros futuros.



Silencios rotos: narrar lo incómodo. Cleyvis Natera (República Dominicana), Daniela Tarazona (México), y Mayra Montero (Cuba) conversan con Camilo Hoyos (Colombia) sobre los límites entre libertad de expresión, corrección política y la autocultura de la cancelación en la literatura y el pensamiento crítico.



Entre el ruido y el veto: escribir en la era del escrutinio. Ondjaki (Angola), Sorayda Peguero (República Dominicana), y Jochy Herrera (República Dominicana) conversan con Antonio Sáez Delgado (España) acerca de los límites entre la corrección política y la autocensura en la literatura. ¿Hasta dónde puede llegar un escritor antes de ser silenciado? ¿Qué riesgos implica narrar lo incómodo, lo prohibido o lo políticamente incorrecto?



También el domingo



Ficciones contra el poder: literatura en tiempos convulsos. Alberto Barrera Tyszka (Venezuela), Juan Villoro (México) y Carlos Manuel Álvarez (Cuba) hablan con Alicia Ortega (RD) sobre cómo la literatura y el pensamiento crítico pueden responder a los desafíos de la libertad, la justicia y la participación.



Un diálogo: escritores con visiones singulares. Ondjaki (Angola), Juan Villoro (México), Gabriela Cabezón Cámara (Argentina) y José Enrique Delmonte (RD) sobre el poder de la literatura.l Alfonso Quiñones

Algunos diálogos del domingo

Más allá de la trama: narrativas que desafían el orden. Andrea Chapela (México), Carlos Cortés (Costa Rica) y Daniela Tarazona (México) hablan con María José Rincón (RD).



Escritura nómada: entre dos orillas. Junot Díaz (RD), Sorayda Peguero (República Dominicana) y Cleyvis Natera (RD / EU) conversan con Miguel Yarull (RD) sobre cómo los escritores que han migrado reinventan su relación con la lengua y el origen.



El precio de vivir en la isla: ¿libertad o encierro? Frank Báez (RD), Mayra Montero (Cuba) y José Alcántara Almánzar (RD) conversan con Antonio Sáez Delgado (España).



El último bastión: cómo defender la democracia antes de que sea demasiado tarde. John Feeley (Estados Unidos), Juan Gabriel Vásquez (Colombia) y Denise Dresser (México) y Persio Maldonado (RD) hablarán sobre la inestabilidad de las democracias.



Leer para vivir: los libros que nos hicieron. Benito Taibo (México), Freddy Ginebra (República Dominicana), Aroa Moreno Durán (España) y Aura García Junco (México) con Sofía Rivas (México) hablan sobre su relación con la literatura, el poder de la imaginación y el placer de perderse —y encontrarse— en los libros.