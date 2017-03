Regidor y su asistente sufren accidente de tránsito en Las Américas; presentan algunas lesiones

18/03/2017 11:19 AM - Redacción

Santo Domingo Este.- El concejal del Partido Revolucionario Moderno (PRM), en el municipio Santo Domingo Este, Robert Arias, sufrió un accidente de tránsito mientras se dirigía desde el municipio Santo Domingo Este al Distrito Nacional, cuando una grúa de las denominadas "petibon" engancho su yipeta arrastrándola varios metros.

El edil perremeísta y su asistente Omar Aybar resultaron heridos, pero según dijo propiamente él, se encuentran fuera de peligro. Aunque si con lesiones severas en el cuello y otras partes del cuerpo y su acompañante una fractura en el brazo izquierdo.

Arias viajaba en compañía de Aybar en su todoterreno, explicó que mientras se dirigía a unos compromisos personales una grúa le rebaso por el lado de su yipeta, al tiempo que fue enganchada por el pesado vehículo arrastrándola varios metros y produciéndole traumas tanto a él en el cuello como a su asistente en el brazo izquierdo.

"Estoy milagrosamente vivo, pues como entenderás mientras me desplazaba en las proximidades del puente Juan Bosch en el denominado farolito, un vehículo de los pesados pasaba justo al lado de nosotros cuando intente esquivarlo y adelantarme, este me enganchó con su grúa y nos arrastró por largo tramo de la avenida. No pude controlar el vehículo puesto que esta sostenido por la referida plataforma" citó el Edil de Santo Domingo Este.

Tanto el dirigente político como su asistente fueron llevados a emergencias del hospital Dr. Darío Contreras tras la colisión.