Babalito guió al Cibao FC

20/03/2017 12:00 AM - El Caribe

El delantero Babalito anotó uno de los goles más rápidos de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF-Banco Popular), suficiente para que el Cibao FC superara ayer al

Atlético de San Cristóbal 1-0, en partido celebrado en el estadio de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra.



El golazo de Babalito se produjo a los 58 segundos de haber echado a rodar el balón, quedando registrado como el segundo más rápido en los tres años de la LDF, ya que un jugador del equipo de Bauger anotó el año pasado a los 28 segundos.



El jugador haitiano hizo una formidable escapada con el balón, cuando todavía no se habían sudado las camisetas y con una preciosa finta se quitó un defensa de encima, enviando un potente zapatazo a la red para el único gol del partido.



Cuando se habían jugado 12 minutos, el jugador Richard Dabas fue expulsado con tarjeta roja, por lo que el Cibao FC tuvo que ingeniárselas para jugar con 10 hombres el resto del encuentro.



Durante 82 minutos, de los 94 que se jugaron con los agregados, el conjunto naranja defendió con un hombre menos, pero el Atlético San Cristóbal, que venía de anotar tres goles, no pudo descifrar los planteamientos de Albert Benaiges.



La Fiebre Naranja contó con un excelente desempeño del conservero argentino Juan Pablo Domínguez cuando los sancristobalenses lograron llegadas sucesivas a mitad del primer tiempo y luego en el ataque desesperado cuando el reloj moría el cierre.



El Atlético no se entregó y fue persistente en atacar la portería, pero el cancerbero argentino Juan Pablo Domínguez se convirtió en una pared que atajó todos los disparos de los visitantes.



Con su triunfo el Cibao FC sumó sus primeros tres puntos del torneo que apenas agotó su segunda jornada.



Previo al encuentro se hizo una ceremonia donde Benny Metz, presidente del Atlético San Cristóbal, hizo el saque de honor.



Benny, quien es hijo del fallecido cronista deportivo Temístocles Metz, fue invitado por la directiva del Cibao FC, que preside el ingeniero Manuel Estrella a realizar la patada.

Otros resultados



Un doblete de Anderson Arias (El Burrito) dio un triunfo 2-1 a la Universidad O&M sobre el Atlético Pantoja, en un partido celebrado ayer en el Estadio Olímpico Félix Sánchez.

Los de O&M (1-0-1) tienen así sus tres primeros puntos, dando vuelta a un marcador adverso (0-1) en tan solo cinco minutos para hacerse con el partido.



Atlético Pantoja (1-0-1) sufre su primera derrota del torneo.

En La vega, el Atlético Vega Real se anexó tres puntos tras golear ayer 5-2 a Delfines del Este y quedar como líder del torneo de la LDF Popular 2017, en encuentro celebrado en el Estadio Olímpico.



Es la segunda victoria al hilo de Atlético Vega Real, que queda solo en la punta de la tabla de clasificaciones del campeonato que apenas lleva dos fechas. Gracias a la superioridad numérica, los locales pudieron ejercer un dominio casi completo del partido, especialmente en la segunda mitad. l elCaribe