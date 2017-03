Cultura celebrará Día del Teatro con festival

20/03/2017 12:00 AM - El Caribe

En ocasión de celebrar el Día Internacional del Teatro, el Ministerio de Cultura, a través de la Dirección General de Bellas Artes, realizará el Festival de Teatro Aficionado Emilio Aparicio y la presentación de la obra “Yago, yo no soy el que soy”.



Según comunicó el viceministro de Creatividad y Participación Popular, Cayo Claudio Espinal, el festival estará vigente desde hoy hasta el 26 de este mes,. La presentación de la obra “Yago, yo no soy el que soy” estará a cargo de la Compañía Nacional de Teatro a partir de este martes 21, mientras que el 27 de marzo se llevará a cabo una gala en honor a los hacedores de teatro dominicanos por el Día Internacional del Teatro, donde el ministro de Cultura, Pedro Vergés ofrecerá detalles de los planes para el relanzamiento de las actividades teatrales en el país.



El festival abarcará la presentación de más de 20 funciones, así como talleres de teatro y se extenderá a las salas de Santiago, San Juan de la Maguana y Azua.



Basilio Nova, director del festival, explicó que, en esta versión, el público sólo pagará RD$ 25.00 por la entrada e informó que más de 40 organizaciones teatrales del país han solicitado participar en el evento. También dijo que al final del festival teatral se entregarán premios en las categorías de teatro adulto, infantil y juvenil, con dotaciones de 10 mil a 75 mil pesos.



Por otro lado, “Yago, yo no soy el que soy”, una versión libre de “Otelo” de William Shakespeare, se presentará en la sala Máximo Avilés Blonda del Palacio de Bellas Artes, del 21 al 26 de marzo, a partir de las 8:30 de la noche. Fidel López fue presentado como encargado de la escenografía de la pieza.