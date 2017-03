“Llama Verde” prendió el Parque Independencia

6:15 de la tarde, llega al Parque Independencia la Llama Verde que recorrió las tres regiones del país pidiendo el fin de la impunidad, cárcel para los corruptos y la devolución del dinero que se pagó en sobornos.



Los jóvenes fueron los más voraces lanzando críticas a los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y al presidente de la República Danilo Medina. Los de la tercera edad son menos duros en las consignas, pero los carteles que traen recostados de sus hombros dicen lo que de sus labios no sale: “la impunidad le duele a los dominicanos”.



“Yo junto a 4.5 millones de campesinos nos lastima lo que está pasando en el campo. Hemos decidido quedarnos en el campo y seguir alimentando nuestra familia con el trabajo de la tierra, con el hacha y el machete y nos siguen abusando, robando el dinero.



Ese no es el ejemplo que nos dejó, a ese que lo están utilizando en cada esquina, es una burla para el profesor Juan Bosch”, expresó Luis Cabrera del Movimiento de Articulación Campesina en representación de 153 organizaciones del campo.



La “Llama Verde del Fin de la Impunidad” recorrió en siete días las principales provincias del país, en manos de ciudadanos de la región Este, Norte y Sur. En el Distrito Nacional fue recibida por cientos de dominicanos que avivaron el fuego con velas y antorchas y una ondeada de banderas verdes, el color que el colectivo Marcha Verde ha escogido.



El primero en subir a la tarima, que colocaron en el Parque Independencia, fue el dirigente político y excandidato a alcalde por santo Domingo Este, Manuel Jiménez. Con dos temas de contenido social bastó para que los presentes se sumaran al pedido de “luchar juntos por un mismo objetivo”. Las manos alzadas fue la muestra de aprobación de un público diverso que no distinguió color de piel, edad, sexo y clases sociales.



En esta manifestación no hubo gran presencia de políticos como en la pasada del 22 de enero. Destacó entre la multitud la excandidata presidencial Minou Tavárez Mirabal, Fafa Taveras y el diputado Fidelio Despradel.



Pasadas las 7 de la noche, la “Llama Verde” alcanzó su rojo más fuerte ante la presencia de Xiomara Fortuna, acostumbrada a participar en estas iniciativas, con dos temas de contenido social. La gente la esperaba para corear su tema “La calle será la calle”. Les dio eso y más.



También animaron la manifestación Mani Audio, El Piro y Janio Lora con su “Santo Domingo despierta”.l suedi león



Marcha Verde: tenemos sed de justicia





El movimiento Marcha Verde responsabilizó al presidente Medina, y al PLD, de cualquier ruptura de la paz y la cohesión social en el país.



El colectivo aseguró que en su inmensa mayoría el pueblo dominicano tiene sed de que sea haga justicia por los sobornos y sobrevaluaciones del caso Odebrecht.



“Tenemos sed de justicia, y con una llama verde encendida en nuestros corazones, advertimos a las élites empresariales, religiosas, políticas y sociales de las terribles consecuencias sociales e institucionales que podría enfrentar nuestro país si la dirigencia nacional mantiene una actitud cómplice frente al mayor escándalo de corrupción de nuestra historia”, indicó el colectivo en el manifiesto leído por la profesora María Teresa Cabrera.



“Frente a los intentos de desacreditar nuestra legítima aspiración, nos aferramos al ardiente compromiso de mantener la movilización social constante en las calles hasta alcanzar el fin de la impunidad”, resaltó Cabrera.