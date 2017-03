Visa semanal

Saludos Dr. Rodríguez. Tengo una relación con mi novia de hace tres años y ahora fue cuando decidimos que me vaya a Estados Unidos de América, porque ya termine mi carrera. ¿Cree usted que no tendremos problemas para que me pida, ahora que no hay un embajador que nos apoye? ¿Hay alguna ley que me proteja? Jacqueline

R: Las personas del mismo género tienen derecho a emigrar igual que los demás; no tiene que ver quien dirija la institución diplomática. Te puede pedir como novia y hacer tu residencia en América, sin problemas.

Buenas Dr. Roque. Mi abuelo pidió a mi madre en el 2014 y queremos saber si podemos irnos cuando le salga el caso. Yo tengo 17 años y mi hermana 20 años. Lisbeth

R: El caso dura mínimo seis años, por lo tanto, ya ustedes serán mayores de 21 años y no podrán emigrar con su madre.

¡Saludos! Mi visa de turista venció en febrero pasado y aun no la he renovado. ¿Me puede decir cuáles son las consecuencias negativas de haberme retrasado? Santos

R: No hay consecuencias negativas. Solo debes solicitar antes de febrero 2018.

Hola Don Roque. Mi esposo trabaja como recepcionista en un crucero y ahora cuando venga, me quiere llevar al Consulado a buscar visa. No tenemos hijos y hace meses nos casamos. ¿Cree que me la darán? Reny

R: Si reúnes los requisitos para un visado de turista, te pueden dar la visa, pero tu esposo no podrá asistir a la entrevista, ya que no permiten acompañantes.