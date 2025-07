Introducción

1.- En sociedades como la dominicana de esta época, las personas, no importa su ubicación clasista o formación ideológica, permanecen en alternativas de bienes y males.

2.- Los altibajos acompañan a la generalidad de las dominicanas y los dominicanos; con los avatares hay que contar en cada ocasión.

3. En el ambiente dominicano, el estado anímico de la gente está en un bamboleo, en fluctuación, con el alma tranquila o angustiada.

Una grata sorpresa

4.- El pasado viernes 27 del mes de junio del año en curso, 2025, luego de haber permanecido por espacio de ocho días en un centro clínico recibiendo atención médica, ya estando en mi hogar, recibí una grata sorpresa.

5.- Quedé con la boca abierta cuando vi que llegó a mi casa el embajador de Cuba, Ángel Arzuaga, acompañado de dirigentes de la solidaridad con Cuba en el país.

6.- Lo primero que pensé al comprobar la presencia en mi hogar de los compañeros cubanos y dominicanos fue que habían venido a saber cómo seguía en mi situación de salud.

7.- Pero no. Además de tener conocimiento de mi condición de sanidad o enfermedad, los compañeros visitantes cubanos y dominicanos llegaron a mi casa a hacerme pasar un momento emotivo, sumamente conmovedor.

8.- Solamente emocionante, enternecedor e impresionante puedo definir el momento cuando el embajador cubano Ángel Arzuaga me manifestó cuál era el objetivo principal de la visita.

9.- El diplomático cubano comenzó diciéndome: “Doctor Veras, tengo la honrosa misión del gobierno de mi país de leerle este documento y hacerle entrega de la distinción que lo acompaña. En su presencia leo lo siguiente”:

10.- “La República de Cuba. Certificado de Condecoración. CERTIFICO: Que el presidente de la República ha otorgado a Ramón Antonio Veras la Medalla de la Amistad, por decreto presidencial número 1007 del 28 de abril de 2025. Dado en La Habana el 28 de abril de 2025, firmado, el secretario”.

11.- La distinción recibida la acepto con la más absoluta humildad, desde lo más hondo de mi corazón, total modestia y ninguna vanidad.

12. Con el pueblo de Cuba, su proceso revolucionario y sus líderes más calificados, me siento comprometido por principios políticos, convicciones e ideología.

13.- Mi solidaridad con Cuba y la Revolución Cubana no me hacen merecedor de reconocimiento y homenaje alguno, pero confieso que me he sentido muy agraciado con la condecoración.

14.- La insignia de honor y distinción identificada con la Medalla de la Amistad, que me ha concedido el gobierno de Cuba, queda en mis manos y conciencia, y la conservaré como algo muy especial, correspondencia mutua y afecto recíproco.

15.- Durante el tiempo que los compañeros cubanos y dominicanos permanecieron junto a mí, con motivo de la entrega de la Medalla de la Amistad, me sentí muy animado en un ambiente acentuado por la cordialidad y la calidez.

16.- Por último, quiero precisar que la complacencia que siento por el homenaje que recibí no me torna arrogante, en nada me envanece, pues recibo la distinción haciendo mía la idea de José Martí: “Toda la gloria del mundo cabe en un grano de maíz”.

Santiago de los Caballeros,

2 de julio de 2025.