2016 fue el año más trágico en las vías

El año pasado dejó un saldo de 17 mil 263 víctimas de accidentes de tránsito ocurridos en las vías públicas, principalmente a causa de atropellamientos y colisiones. La cantidad “superó con creces las cifras de víctimas oficiales en lo que va de siglo”, según el informe “Indicadores de Siniestralidad Vial 2016”, del ingeniero Mario Holguín, dado a conocer por el Observatorio de Datos para la Seguridad Vial FundaRD.



Las víctimas en 2016, entre las cuales se cuentan dos mil 122 muertos y 15 mil 151 lesionados, lo que representa un incremento del 9.04 % respecto al año anterior, reflejaron que “la Tasa de Mortalidad de accidentes de tránsito en República Dominicana está en el punto más alto de la franja crítica”.



Estos números indican que el país tiene una tasa de mortalidad igual a 43.82 muertes de tránsito por cada cien mil dominicanos.



De acuerdo con la Comisión Europea de Seguridad Vial, cuando este valor es superior a 12 muertes por 100 mil habitantes, la situación del país es crítica, y República Dominicana casi cuadriplica esa cantidad.



Asimismo, el texto advierte que las principales causas de estos acontecimientos son transitar sin casco, violar la luz roja y transitar con luces apagadas.



Gastos en accidentes



El texto, que recoge cifras de accidentes desde el 2010, revela inclusive cómo se ha incrementado la cantidad de muertes por accidentes desde comienzos del siglo, y lo que ha significado para el Estado en términos económicos todos estos hechos.



“Siguiendo el razonamiento de Naciones Unidas que se publica en un informe sobre el estado de la seguridad vial mundial en el 2015, los costos de la siniestralidad vial pueden ascender hasta un 5% del PIB de un país”, explica.



“De ser así, el valor de los siniestros con víctimas llegaría a 329,627 millones de pesos dominicanos. Siendo conservadores, nosotros estimamos alrededor de 166,500 millones en el 2016, lo que equivale a aproximadamente el 25% del presupuesto nacional para ese mismo año”, señala el informe.



Esfuerzos fallidos



El informe del ingeniero Mario Holguín dice que a pesar de que el Estado ha incrementado los esfuerzos por los accidentes de tránsito, las políticas públicas en esa dirección han sido insuficientes.



Algunas de las barreras que impiden la disminución de estas muertes, según explica Holguín, son que la seguridad vial no se considera tema de desarrollo por parte de las autoridades y la sociedad; la seguridad vial no se transparenta por parte de las autoridades; la seguridad vial se politiza cuando los éxitos se perciben como logros de un gobierno o partido político en particular para fines de campaña, y que la seguridad vial no se asume con sentido ético y moral.



No obstante, “en el plano internacional, los resultados no son más halagüeños, pues las gestiones de la Organización de las Naciones Unidas por conjurar la crisis de la seguridad vial mundial no han dado buenos resultados desde que entró su Plan de Acción Global”.

Holguín advierte que el modelo de gestión de la seguridad vial en países paradigmáticos también merecen una revisión exhaustiva.