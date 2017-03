Músico Wyclef Jean dice que fue confundido con sospechoso de robo

LOS ANGELES — El músico galardonado con el Grammy Wyclef Jean dijo que fue injustamente detenido el martes en la madrugada en el condado de Los Angeles tras ser confundido con un sospechoso de robo.

Aunque las autoridades se disculparon por el inconveniente, señalaron que fue detenido legalmente por oficiales que buscaban a un asaltante violento y armado, cuyas víctimas describieron con prendas y un vehículo similar al del músico.

El ex astro de la banda Fugees publicó un video en Twitter el martes en el que aparecía esposado inclinado sobre una patrulla en West Hollywood después de que las autoridades determinaron que se parecía a la descripción del sospechoso. Jean había dicho que fue detenido por la policía de Los Angeles, pero en realidad fue detenido por oficiales en la cercana West Hollywood.

"La policía me pidió que levantara las manos, luego me indicaron que no me moviera, me esposaron instantáneamente antes de que me pidieran que me identificara y antes de que me dijeran por qué", dijo Jean a The Associated Press horas después del incidente. "En el proceso dije mi nombre y les dije que tenían a la persona equivocada. Ellos no me hicieron caso y fui tratado como un criminal".

En un comunicado enviado el martes por la tarde, las autoridades dijeron que Jean iba en un auto que coincidía con la descripción del vehículo reportado en un robo violento que ocurrió minutos antes de que fuera detenido.

Las víctimas dijeron a la policía que estaban sentadas en un estacionamiento cuando un hombre se acercó a ellos, los amenazó con una pistola y apuntó contra la cabeza de uno mientras les ordenaba que le dieran todas sus pertenencias.

Los policías que patrullaban cerca vieron un vehículo que era casi idéntico a la descripción del auto del asaltante y lo siguieron hasta que lo detuvieron en West Hollywood, señala el comunicado. La conductora y Jean, quien iba como pasajero en el auto, salieron del vehículo cuando se les acercó la policía.

Jean y el sospechoso llevaban camisetas oscuras y un pañuelo de un color similar, agregaron las autoridades. El departamento de policía dijo que los oficiales detuvieron a Jean pues "creyeron que era el sospechoso en el crimen violento", lo esposaron y lo pusieron en la parte trasera de una patrulla.

Lo catearon y lo subieron a la patrulla "por exceso de precaución", agrega el comunicado.

Las autoridades dijeron que se enteraron en seis minutos que Jean y a conductora del auto no eran los sospechosos del robo y los liberaron. Dos sospechosos fueron arrestados después, agregaron.

"Es desafortunado que el señor Jean fuera detenido seis minutos durante esta investigación, pues no estuvo involucrado de ninguna manera en este crimen violento", dice el comunicado. "El Departamento de Policía de Los Angeles se disculpa por cualquier inconveniencia que haya causado este proceso a Mr. Jean. Agradecemos que hayamos podido detener a los sospechosos y que nadie hubiese resultado seriamente herido".