Todo lo que debes saber de la Gala MET 2024: temática, invitados, presentadores y otras curiosidades

ESCUCHA ESTA NOTICIA

Empieza la cuenta atrás para una de las noches más esperadas y especiales de la cultura pop. El Museo Metropolitano de Arte de Nueva York ya tiene todo preparado para acoger la nueva edición de la Gala MET 2024, de la que ya se conocen algunos detalles, como los invitados que acudirán a la cita, los presentadores, la temática y alguna que otra curiosidad sobre esta aclamada ceremonia.

Como indica la tradición, el evento se lleva a cabo el primer lunes de mayo, por lo que cientos de rostros conocidos de la industria de la moda, la música y el entretenimiento tienen en su calendario señalado el día 6 de este mes. Para una ocasión tan relevante, los asistentes acostumbran a sacar del armario sus mejores looks con la idea de derrochar glamour a su paso, eso sí, teniendo en cuenta el dress code de la ceremonia.

Este 2024, el nombre de la exposición es Sleeping Beauties: Reawakening Fashion, que en español significa Bellas durmientes: el despertar de la moda. La idea detrás de esta exhibición, inspirada en el cuento de J. G. Ballard llamado El jardín del tiempo (1962) y organizada por Anna Wintour, es rendir homenaje a la naturaleza y abordar la sostenibilidad a través de la moda. Así, la muestra presenta una serie de piezas en las que los elementos como las flores o las mariposas están presentes y conectadas por la metáfora de la moda efímera.

Teniendo en cuenta esta temática, es muy probable que los invitados empleen unos llamativos outfits en la alfombra roja, dando lugar a diferentes reinterpretaciones del concepto de naturaleza. De esta manera, algunos de los elementos que, sin duda, estarán presentes en esta ceremonia serán las flores, los cristales, el brillo y los estampados botánicos.

Zendaya, Jennifer Lopez, Chris Hermsworth y Bad Bunny serán los anfitriones estrella de la Gala MET 2024. Como copresidentes honorarios, figuran Jonathan Anderson, director creativo de Loewe, y Shou Zi Chew, CEO de TikTok. Por otro lado, aunque la lista de 600 invitados no se hace pública, quienes no faltarán a la cita serán Rihanna, Beyoncé o Anne Hathaway, pues son rostros que acostumbran a acudir año tras año a este evento.

Exposición abierta al público

El origen de la Gala MET se remonta a 1948, cuando la publicista Eleanor Lambert organizó el primer acto benéfico en favor del Instituto del Vestido del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. Han pasado casi ocho décadas desde entonces, concretamente 76 años, y este encuentro sigue siendo uno de los más esperados por las celebridades año tras año. Este 2024, la ceremonia ha roto una de sus reglas y ha animado a sus invitados hombres a que se reinventen y dejen atrás el clásico código de vestimenta al que la gala les obligaba a ceñirse y que estaba centrado en trajes y esmóquines en tono negro.

Como de costumbre, la exposición Sleeping Beauties: Reawakening Fashion, patrocinada por Loewe y TikTok,estará abierta al público desde el próximo 10 de mayo hasta el 2 de septiembre. Por si fuera poco, uno de los elementos más innovadores de esta muestra es la tecnología, pues gracias a ella se ha creado una experiencia inmersiva, dividida en tres zonas: tierra, mar y cielo. De esta manera, junto a la ropa, se podrá disfrutar de diferentes proyecciones, música e, incluso, recreaciones de olores que ayudarán a crear un contexto más preciso de la moda expuesta, que comprende desde corpiños del siglo XVII, pasando por exquisitos vestidos, hasta delicados tocados

¿Dónde ver la MET Gala 2024?

La Gala MET 2024 será retransmitida a través de todas las ediciones de Vogue de sus canales en YouTube y, también, a través de la web de la edición española de la revista. En torno a las 00:00 horas (18:00 horas en Nueva York)de la noche de este lunes dará comienzo la alfombra roja, donde se podrá ver la famosa y tradicional escalinata del First Monday in May (primer lunes de mayo), una pasarela en la cual las celebridades deslumbrarán a todos los presentes con sus looks.

Las encargadas de la retransmisión serán la actriz Gwendoline Christie, popularmente conocida por su papel en Juego de Tronos, la productora y actriz La La Anthony, la modelo Ashley Graham y la influencer Emma Chamberlain, quien estará en la alfombra roja y se encargará de entrevistar a las personalidades que asistan al evento.