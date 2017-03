Procurador se reúne con fiscal de Brasil por caso Odebrecht

23/03/2017 12:00 AM - Libonny Pérez

El procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, se reunió ayer con el fiscal adjunto de la Oficina de Cooperación del Ministerio Público Federal de Brasil, Carlos Bruno Ferreira da Silva, quien ha participado en la investigación del caso Lava Jato. Durante la reunión, ambos funcionarios pasaron revista a la colaboración bilateral entre ambas naciones, en el marco de la investigación sobre los sobornos que la multinacional Odebrecht admitió haber pagado en República Dominicana.



El titular del Ministerio Público, ponderó el encuentro y dijo que con el mismo se fortalecen las indagatorias que se llevan a cabo sobre este caso, al tiempo que destacó que la colaboración internacional es importante para someter a la justicia a todos los implicados.



También, el fiscal Carlos Bruno Ferreira da Silva, quien visitó la República Dominicana con motivo de una conferencia que dictó ayer en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), manifestó que confía en la investigación dominicana y que las autoridades de Brasil solo esperan a que llegue el mes de junio para entregar la información solicitada, que incluye las confesiones de los ejecutivos de Odebrecht.



Acuerdo aún no ha sido homologado



En el encuentro Rodríguez estuvo acompañado de la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Laura Guerrero Pelletier.



Se recuerda que en febrero pasado el titular del Ministerio Público dominicano viajó a Brasil donde participó en un encuentro con los fiscales que investigan el caso “Lava Jato”.



A su retorno, Rodríguez manifestó que el acuerdo suscrito entre Odebrecht y el Ministerio Público de Brasil prohíbe que ambos compartan informaciones antes del mes de junio con terceros como la República Dominicana, pero explicó que “nuestro país fue el primero de toda la región que logró concretar la firma definitiva de un acuerdo sancionatorio y de entrega de información con Odebrecht, seguido sólo por el reducido número de dos países (Perú y Colombia), que además lograron acuerdos con posterioridad a nosotros y, por tanto, se encuentran en una fase menos avanzada de la ruta hacia los documentos”.

No obstante, el acuerdo que fue sometido a homologación ante la Coordinación de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, fue rechazado por el juez José Alejandro Vargas, por considerar que el procedimiento de homologación utilizado no era el adecuado.

Dice comprender desesperanza en el país

Ferreira da Silva afirmó que entiende la desesperanza que puedan albergar los dominicanos en cuanto a la lucha anticorrupción, pero instó a la población a apoyar las iniciativas dirigidas a poner a los corruptos en prisión. Puso de ejemplo su propio país, donde hace apenas tres años, cuando inició la operación Lava Jato, no se registraba ningún condenado por corrupción en toda la historia de la nación. El fiscal dictó una conferencia en la UASD.