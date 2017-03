Un muerto en la UASD en elección estudiantil

25/03/2017 12:00 AM - Wander Santana

Un hombre murió y al menos seis personas resultaron heridas durante un tiroteo al mediodía de ayer en la Facultad de Medicina de la UASD, donde algunos bachilleres estaban votando para elegir al nuevo presidente de la Federación de Estudiantes Dominicanos (FED).

Daniel Castillo murió de un tiro en la cabeza en momentos en que se produjo una discusión entre miembros de grupos estudiantiles acusándose mutuamente de robo y compra de votos, según el testimonio de estudiantes que estuvieron en el lugar.



Durante la discusión, los hombres sacaron armas de fuego y se produjo un tiroteo en la facultad. Uno de los tiros le impactó en la cabeza a Castillo, quien quedó tirado en el piso hasta que llegó una unidad del 9-1-1 y lo trasladó al Instituto de Oncología Dr. Heriberto Pieter, donde murió. En el suceso también resultaron heridas seis personas.



Castillo no era ni estudiante ni ligado a la seguridad de la universidad como se había rumorado en principio y más tarde el rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Iván Grullón Fernández, reiteró esta afirmación y que era un militante político.



Tras el incidente, la Comisión Electoral anunció la suspensión de las votaciones en la sede central de la UASD.



Momentos después del hecho, en las redes sociales publicaron fotografías de diferentes hombres vestidos con chalecos y abrigos, portando armas de fuego en sus manos de forma visible. También los estudiantes subieron diferentes videos en los que se ve cuando un grupo de hombres montan varias urnas en dos vehículos frente a la Facultad de Medicina.



En principio, a pesar del hecho de violencia, la Comisión Electoral, presidida por Enecio Rodríguez, informó sobre la suspensión parcial de las elecciones. Solo paralizaron el proceso en la Facultad de Medicina, donde ocurrió el hecho, y en la Facultad de Ingeniería, pero dejaron abiertas las votaciones en las demás facultades y en los centros regionales. Sin embargo, pasadas las 5:00 de la tarde, el rector Iván Grullón anunció la suspensión de las elecciones en la sede central.



Antes del mediodía, el proceso de votaciones en la UASD se realizaba de manera pacífica. En las diferentes facultades donde estaban las mesas electorales, los estudiantes asistían a votar. Algunos de los candidatos de los movimientos estudiantiles consideraron que el flujo de estudiantes “había sido regular”, pero sin embargo, luego del incidente muchos bachilleres abandonaron el campus universitario, disminuyendo el flujo de votantes.



Seis años sin hacer elecciones



Hace seis años que no se realizaban elecciones en la UASD para elegir un representante del estudiantado. La última vez se realizó en 2011, incumpliéndose lo establecido en el Estatuto Orgánico de la Universidad, que mandan que la misma debe efectuarse cada dos años. Durante todo ese tiempo, la FED, ha estado presidida por Ambiorix Rosario, del Movimiento Independiente Estudiantil de Liberación (Miel) y que tiene 26 años como estudiante de medicina de la UASD.



Los dirigentes estudiantiles Rafelito Valenzuela, Yimi Zapata, Jory López, Patrick Anderson, Vianolis Ogando, Ricky Arias, Orlando Golibart y Dionicio Martínez se disputan el puesto que ocupa Ambiorix Rosario, también conocido como el “eterno estudiante”.



De acuerdo con la Comisión Electoral, la UASD tiene un total de 181, 831 estudiantes inscritos en el padrón electoral. En el proceso se tenía previsto habilitar 161 mesas electorales distribuidas en las facultades de los diferentes recintos universitarios.



En las elecciones estaba prevista la participación de 12 grupos estudiantiles, pero solo ocho candidatos competían por la presidencia de la FED. En los últimos días se aliaron Vanguardia Estudiantil Dominicana (VED 4) y el Grupo Estudiantil Independiente (GEI), del partido de Gobierno y el Revolucionario Dominicano (PRD), respectivamente.



También participarían unidos el Frente Estudiantil Socialista Democrático (FESD) el Frente Estudiantil de Liberación Amín Abel (FELABEL) y el Frente Estudiantil Flavio Suero (FEFLAS), de ideología izquierdista.



Sobre la muerte ocurrida en la universidad, el candidato a la FED Rafelito Valenzuela expresó que la irrupción de personas armadas al recinto de la UASD en medio de elecciones estudiantiles, no es un hecho aislado para la Vanguardia Estudiantil Dominicana (VED), el grupo universitario al que pertenece.



Valenzuela aseguró que desde un principio “se pretendió boicotear el curso de las elecciones”.

Iván Grullón lamenta la violencia

El rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Iván Grullón Fernández, lamentó ayer los hechos violentos ocurridos en esa institución durante la celebración de las elecciones estudiantiles para elegir a los directivos de la Federación de Estudiantes Dominicanos (FED) y los delegados ante los organismos de co-gobierno, en los cuales resultó muerto Daniel Castillo. Aclaró que el fallecido no es estudiante ni pertenece al personal de la universidad y advirtió que está apoderando a las autoridades correspondientes en procura del esclarecimiento del hecho, del que dijo “perturba a la familia universitaria y a todo el país”. A través de un comunicado expresó lo siguiente: “Lamentó que personas extrañas se involucren en los procesos que realiza la institución, y que se haya empañado un ejercicio democrático tan significativo, como es el de renovación de la dirección de los organismos estudiantiles”. El rector de la UASD, reiteró la disposición de la Academia de seguir “transitando el camino en la búsqueda de la mayor transparencia” y aseguró que la Comisión Central Electoral, que preside el académico, doctor Enerio Rodríguez, anunciará próximamente la fecha en que se repetirán las votaciones en la Sede Central de la UASD.