Awilda ‘renuncia’ y dice que el PJ no es independiente

La magistrada suspendida Awilda Reyes renunció ayer como juez presidente de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, tras considerar que fue víctima de atropellos y abusos. “Los he convocado para anunciar al país y al mundo que me retiro formalmente del Poder Judicial y lo hago con dignidad”, expresó.



La magistrada suspendida leyó un comunicado a las afueras de la sede de la Suprema Corte de Justicia, en el cual resaltó que jamás colgará su dignidad porque es el “único legado que tengo para mis hijos que atónitos han sufrido entre mis brazos esta contienda contra el atropello, la ignominia y los desmanes del Poder aplastante que exhibe el faraón Mariano Germán Mejía”, dijo.



Resaltó que el juicio disciplinario que le realizó el Consejo del Poder Judicial, “fue un espectáculo de circo judicial” y señaló que la independencia no existe, nadie se atreve a garantizarle derechos a nadie si los jueces no tienen garantía o los suspenden para investigar y los presionan con llamadas sugerentes desde un departamento de la Dirección de Carrera Judicial”.



Exhortó a jueces a reaccionar



Reyes reiteró que se va de la justicia como quien se va del paredón y que aunque su decisión inhabilita al Consejo del Poder Judicial, “Mariano Germán instruirá para que me condenen en el juicio penal, porque ha jurado no retirarse hasta reingresarme a la cárcel”, señaló.



Denunció además que hay una supuesta estructura que opera desde una oficina de abogados “entre los que hay unos defensores de Odebrecht que han prometido impunidad a un imputado si me incrimina en el proceso penal pendiente, ya eso comenzó esta misma semana, pero les digo algo: me defenderé de ellos y de todos, uno a uno como caballeros o todos juntos como malandrines”, afirmó.



Reyes, exhortó a los jueces a que reaccionen y defiendan su dignidad y la independencia porque el silencio les hará cómplices. “Hoy vinieron por mí, mañana vendrán por ustedes”, señaló.



La renuncia de Awilda Reyes se produce previo a conocerse la decisión del CPJ en torno al juicio disciplinario que se sigue en su contra y el cual se encuentra en estado de fallo, luego de nueve audiencias.



El pasado martes, la magistrada se enfrentó a los consejeros y durante la audiencia argumentó que le estaban “haciendo un juicio de mentiras” y que la sentencia para destituirla ya estaba lista, por lo que intentó retirarse de la sala, acción que fue impedida por la seguridad del tribunal.

Con la renuncia el CPJ quedaría inhabilitado

El jurista y vicepresidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Cándido Simón, aseguró que con la renuncia oficial de la jueza Awilda Reyes Beltré, el Consejo del Poder Judicial quedaría inhabilitado para emitir decisión alguna sobre el juicio disciplinario. “Ya no pueden fallar con fechas retroactivas y la renuncia los desapodera. A partir de ahora les toca celebrar una audiencia y declarar sin objeto el caso”, aseveró.