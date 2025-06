Con el fin de elaborar y ejecutar programas en procura de fortalecer las políticas municipales de la lucha contra el trabajo infantil, fue rubricado un acuerdo interinstitucional entre once instituciones públicas.



Las instituciones firmantes son el Ministerio de Trabajo, la Liga Municipal Dominicana (LMD), la Federación Dominicana de Municipios (Fedomu), la Federación Dominicana de Distritos Municipales (Fedodim), el Gabinete de Niñez y Adolescencia.



Además, el Consejo Nacional para la Niñez y Adolescencia (Conani), Programa Supérate, Gabinete de Políticas Sociales, Ministerio de Cultura, Ministerio de Educación y Ministerio de Deportes y Recreación.

También, la Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC), la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD) y la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS).



La actividad estuvo encabezada por la primera dama de la República Dominicana, Raquel Arbaje, que preside el Gabinete de Niñez y Adolescencia.



Durante su participación, expresó que “la infancia debe vivirse entre libros, juegos y afecto, no entre responsabilidades que no les corresponden. He dicho antes, y lo reitero hoy, que los niños nacieron para ser felices, y el trabajo infantil es todo lo contrario a esa felicidad. Este acuerdo es una señal clara de que como país no estamos dispuestos a tolerar el trabajo infantil, ni las uniones tempranas.



En las palabras centrales del evento, el ministro de Trabajo, Eddy Olivares Ortega, manifestó que esta alianza que hoy firmamos no es un documento más. Es un pacto de acción, de corresponsabilidad institucional, que reconoce que ningún esfuerzo aislado es suficiente para poner fin a una de las formas más graves de vulneración de los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes. “Consideramos que la niñez no trabaja. La niñez estudia, juega, sueña y se desarrolla en libertad”.