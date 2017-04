Jhoel López y Liza Blanco llevan sus vidas a un reality show

01/04/2017 11:21 AM - Karina Jiménez

El presentador de televisión Jhoel López y su novia la modelo y también presentadora anunciaron que realizarán reality show en las redes sociales y en su canal de YouTube donde sus seguidores estarán al tanto del diario vivir de la pareja con cámaras que instalarán en su casa y en todos los lugares que acudan.

Así lo anunció López mediante un video que colgó en Instgram en compañía de su novia, a quien le hizo la propuesta.

“Aquí está la propuesta. A partir de hoy Liza Blanco, realizaremos un reality show en las redes sociales y en nuestro canal de YouTube donde ustedes podrán seguir paso a paso nuestro diario vivir, con cámaras en nuestra casa y en todos los lugares que estemos”, dijo.

Indicó que quiere que el público sea parte del mismo y le pidió a sus seguidores que mediante comentarios los ayuden a buscar el nombre del reality.

Sostuvo que hoy seleccionarán el nombre de los que les hayan sugerido.

Las respuesta no se hicieron esperar y de inmediato seguidores empezaron a sugerir nombres como, “La casa del amir”, "Liza&JoelTheRealily", “Nuestra vida es un show”, “JhoelizaHomeReality”, “Keeping up Jhoel y Liza”, “"Una pareja llena de amor" y “Baby Check It Out”, este último como la frase que identifica a la pareja, entre muchos otros.

López definió el realily como un nuevo proyecto en sus vidas del cual sus seguidores serán la parte fundamental.