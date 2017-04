Peligro de jugar “¿A quién te pareces?” en Facebook

01/04/2017 12:00 AM - AGENCIAS

La información suministrada en este juego a través del enlace VONVON.ME, va más allá de ser un juego, es decir, significa que pones en riesgo tu privacidad. Seguramente has visto en Facebook que tus amigos han compartido en su muro el resultado del test ¿A qué famoso te pareces? Este juego integra el enlace VONVON.ME, una página con más test como: ¿Con quién te casarás?, ¡mira a tu gemelo perdido!, ¿cómo te verás en el futuro?, ¿quién fuiste en tus vidas pasadas? Preguntas que a muchos se les hace difícil decirles no.



La mente detrás de todo esto es la empresa VonVon, localizada en Corea del Sur. Esto ha generado muchas sospechas ya que la publicidad que tienen es mínima por lo que surgen dudas acerca del origen de sus ingresos.



Cuando se verificó las políticas de privacidad de la empresa se percataron de que son poco claras, ya que se limitan a decir que los datos suministrados serán usados con el fin de enviar novedades y nuevos productos al correo electrónico del usuario. Además, serían usados para generar publicidad personalizada.



Pero también se investigó que la información podría ser vendida a terceros para ampliar sus bases de datos de manera ilegal.



Sobre el juego



El juego es una aplicación que analiza las fotografías de tu perfil para comparar con cuál celebridad tiene usted similitudes. Te has preguntando ¿qué tan seguro es? y ¿qué hay detrás de este divertido test?



Para ingresar al juego usted debe darle acceso a su información y, por ende, la app termina sabiendo todo sobre su vida privada como lugar de residencia, correo electrónico, si está soltero, dónde estudió, entre otros datos. De acuerdo al portal Verne, VonVon recopila información para utilizarla en la promoción de sus productos vía mail, además puede transferirla a otras compañías o personas para “optimizar sus servicios”

Cuestionamiento sobre las políticas de Von Von

En 2015, la revista Time también cuestionó las políticas de privacidad de la compañía. Ese año, Von Von lanzó un juego que analizaba las palabras más utilizadas en tu cuenta de Facebook, el cual atrajo a más de 17.5 millones de usuarios. David Hahn, director de esta startup creada en Corea del Sur, dijo que Von Von no guarda los datos personales de los usuarios, porque estos permanecen en los servidores de Facebook.