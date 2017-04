Personalidades felicitan a Santana por premio de periodismo

05/04/2017 12:00 AM - Sandra Guzmán

El director de elCaribe Osvaldo Santana continúa recibiendo felicitaciones tras ser elegido como Premio Nacional de Periodismo 2017. Entre los funcionarios están la vicepresidenta Margarita Cedeño de Fernández, quien entiende que la distinción es bien merecida. “Aplaudo el merecido reconocimiento como Premio Nacional de Periodismo a Osvaldo Santana, director de @ElCaribeRD”, posteó en su cuenta.



Además, el ministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta. “Mis felicitaciones al periodista Osvaldo Santana, director de @ElCaribeRD, ganador del Premio Nacional de Periodismo”, “Osvaldo Santana, director @ElCaribeRD, tiene una larga trayectoria periodística de defensa del interés nacional y la democracia”, agregó.



De su lado, el embajador de la República Dominicana en Washington, José Tomás Pérez, manifestó su regocijo por la elección de Santana al Premio. Indicó que esto representa un reconocimiento a su trayectoria en el ejercicio de la comunicación y en favor de la sociedad dominicana, “siempre destacándote por tus ideas, compromiso histórico y análisis político, lo cual constituye un orgullo para nuestro país”.



Mientras, el presidente del Senado y secretario general del PLD, Reinaldo Pared Pérez, describió a Santana como noble, íntegro y capaz, a propósito del premio.



Igualmente, fue felicitado por Johnny Jones, secretario de la Liga Municipal Dominicana: “Felicitaciones a Osvaldo Santana director @ElCaribeRD por Premio Nacional del Periodismo 2017”.



Asimismo, Eduardo Estrella, del partido Dominicanos por el Cambio, dijo: “Mis felicitaciones a Osvaldo Santana director @ElCaribeRD por el bien ganado Premio Nacional del Periodismo, reconocimiento a su trayectoria”.



El expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, fue otra de las personalidades que expresaron su regocijo. “Extiendo a @ElCaribeRD las felicitaciones expresadas por esta vía a su director, Osvaldo Santana, por el Premio Nacional de Periodismo 2017”.



Periodistas



Antiguos ganadores del premio felicitaron al director de elCaribe por su reconocimiento. “La enorme satisfacción que me produce este reconocimiento, atenúa la pena por la ida del profesor Molina Morillo. Mis felicitaciones, amigo querido de tantos años”, escribió en su cuenta de Twitter Margarita Cordero.



“Celebro ese reconocimiento del Premio Nacional de Periodismo, que te lo has ganado con el sudor y el cerebro. El tiempo ha demostrado que no nos equivocamos quienes desde las aulas descubrimos tu potencial. Salud y nuevos éxitos”, dijo. Juan Bolívar Díaz.



Los directores de Diario Libre, Adriano Miguel Tejada; del Nuevo Diario, Persio Maldonado, y de Hoy, Bienvenido Álvarez Vega, también felicitaron a Santana por el premio. Igualmente el periodista e historiador Miguel Guerrero, quien dijo: “Felicitaciones a Osvaldo por tan merecido galardón”.



Enrique Rojas, comentarista de la cadena deportiva ESPN en Estados Unidos escribió: Felicidades a don Osvaldo Santana, director de periódico @ElCaribeRD, electo Premio Nacional de Periodismo en República Dominicana.



Desde París, Francia, José Antonio Rodríguez, embajador de la República Dominicana ante la Unesco, felicitó al reconocido periodista. También lo hizo Funglode, que a través de su cuenta de Twitter dijo: “Felicitaciones a #OsvaldoSantana”.

CDP en Barahona destaca honestidad

La filial Barahona del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) expresó su regocijo por la elección como “Premio Nacional de Periodismo 2017”, de Rafael Osvaldo Santana, director del periódico elCaribe.



El secretario general del CDP en la provincia, Benny Rodríguez, afirma que Santana ha sabido escalar a posiciones cimeras en el periodismo a base de honestidad, transparencia y disciplina.