Artistas y figuras de la TV emigran al cine

08/04/2017 12:00 AM - Muriel Soriano

El crecimiento que ha evidenciado la industria cinematográfica dominicana tras la promulgación de la Ley de Cine no se limita a la diversificación de propuestas que se han llevado a la pantalla grande en cuanto a “género”, sino también en las producciones que han logrado cruzar fronteras y llegar a reconocidos festivales internacionales. El cine también ha sido una ventana abierta para artistas y comunicadores que han decidido hacer casa aparte de la pantalla chica, y hasta de la música, dedicándose únicamente a la actuación, en especial al séptimo arte, algunos de ellos con cierta presencia en el teatro. Además de la actuación, varias figuras han incursionado en la producción y dirección de filmes y hasta en la escritura de guiones cinematográficos.

Héctor Aníbal

Cantante y actor

Como lo que “se hereda no se hurta”, Héctor Aníbal Estrella Pantaleón lleva la música y actuación en la sangre. Antes de ser actor a tiempo completo, fue cantante. En los pocos meses transcurridos del 2017, ya han sido proyectadas tres participaciones suyas en la pantalla grande: XXX: The return of Xander Cage, la cual tuvo escenas rodadas en la República Dominicana, Reinbou y El hombre que cuida. Por su protagónico en Flor de azúcar, estuvo nominado como “Actor del año” en los Soberano 2017.

Cheddy García

Comediante

Se separó hace unas semanas del programa Más Roberto (Telesistema 11) y se quedó únicamente participando en Bien de Bien (Teleantillas 2), el cual es grabado una vez a la semana. Cheddy es una de las actrices y comediantes más activas e importantes de la industria local. En seis años, ha llevado al cine 20 películas, cuatro de ellas durante el 2016. Ahora rueda Todos las mujeres son iguales y es imagen de varias marcas. La lucha de Ana (2012) fue su primera película.

Georgina Duluc

Comunicadora y actriz

Georgina Duluc es de las comunicadoras que han acostumbrado al público a su presencia en la televisión local. Sin embargo, el mes pasado expresó que las figuras de la pantalla chica ahora están más expuestas y que la audiencia es “mucho más cruel, no hay ética y no se guardan las formas”, por lo que no pretende regresar a dicho medio. Georgina reveló a elCaribe que su vena de actriz se estará desarrollando este año con la filmación de tres películas, una de ella, El fantasma de mi novia.

Isaac “Panky” Saviñón

Cantante y actor

Panky Saviñón también fue cantante previamente. Antes de tener presencia en el cine, estuvo en la banda de rock Los Manolos. El último filme en el que participó, Loki 7 (2016), fue escrito por él y dirigido por Ernesto Alemany. Trabajó en películas como La gunguna, Código paz y Una breve historia de amor.

Celinés Toribio

Actriz y comunicadora

Graduada en Comunicación de masas y teatro, inició su carrera como presentadora en “Sábado al mediodía”. Tras un recorrido por varios espacios televisivos y radiales como conductora y reportera de espectáculos y deportes, redirigió su norte al cine, donde actualmente se desempeña.

Frank Perozo

Cineasta

Frank Perozo es uno de los actores locales más reconocidos a nivel internacional. Ha participado en aproximadamente 35 películas dominicanas y algunas en el extranjero, abarcando diferentes géneros. Antes de hacer casa en el cine, pasó por series televisivas como La Olla, Ciudad Nueva y en la producción de Los Electrolocos y Un asalto en la Lincoln. Ha estado nominado en Premios Juventud.

Nashla Bogaert

Actriz, pRoductora y presentadora

La actriz y presentadora Nashla Bogaert ya emprendió su camino como productora, con el filme Reinbou. Desde hace varios años, Nashla se ha concentrado en el cine participando en cintas como ¿Quién manda?, Código paz, La Gunguna y Todos los hombres son iguales, cuya secuela, Todos las mujeres son iguales, se encuentra en filmación. La actriz, de 37 años, también se mantiene activa en el teatro, actualmente en El hijo de puta del sombrero, la cual estelarizará junto al también actor Pepe Sierra. Ya no hace televisión.



La actriz, oriunda de San Francisco de Macorís, ganó el “Premio del Público” en los Premios Platino del Cine Latinoamericano 2014.

Alfonso Rodríguez

Cineasta

Antes de “vivir del cine”, lo cual empezó a hacer tras la promulgación de la ley, el cineasta dominicano dirigía canales televisivos como Antena Latina y Telecentro. “Tenía que buscarme mi sueldo porque no sabíamos qué pasaría con las películas que presentábamos”, dijo a elCaribe. Además, el equipo que trabaja junto a él, no realiza comerciales ni trabaja en nada que no sea el séptimo arte. Como actor, productor y director, ha participado en varias películas. Llevó varias series a la televisión nacional.