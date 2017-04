Evita las intoxicaciones en el asueto de la Semana Mayor

Con la llegada de Semana Santa, no es un secreto para nadie que el consumo desenfrenado de alimentos y bebidas conduce a intoxicaciones. Por esto, es indispensable tomar en cuenta una serie de medidas para hacer un consumo seguro de comestibles, como mariscos y pescados.



Es importante a la hora de cocinar tener una higiene adecuada, verificar la fecha de vencimiento de los alimentos, observar su estado, y procurar que este conserve la cadena de frío.



Precaución



Por ejemplo, para evitar las intoxicaciones por pescados y mariscos, la nutrióloga Bianca Bejarán Español recomienda comprarlos, preferiblemente, en establecimientos formales, como supermercados y mercados autorizados.



“Para el transporte del producto a la casa, toda persona debe asegurarse de mantener su cadena de frío, lo que puede lograr con el uso de bolsas térmicas en caso de llegar tarde a tu destino”, dice Bejarán Español.



Además, la nutrióloga sostiene que una vez descongelado el alimento debe de ser preparado y consumido con la mayor antelación. De igual manera, se debe evitar congelarlo otra vez.



La conservación de la cadena de frío es crucial, ya que su quiebre favorece la proliferación de algunos microorganismos, siendo el Vibrio parahaemolyticus la bacteria más relevante en la producción de enfermedades transmitidas por los alimentos debido a las toxinas que producen.



Es recomendable, según Bejarán Español, revisar el adecuado estado físico del pescado o los mariscos al momento de comprarlos: olor marino característico y no desagradable, apariencia húmeda, escamas bien adheridas, ojos transparentes y brillantes.



Esto quiere decir que se debe estar muy atento a lo que se va a consumir. También, verificar su fecha de caducidad y el tiempo que el producto lleva refrigerándose; y obviar las latas o conservas que lleven mucho tiempo abiertas o estén perforadas.



El cuidado en la cocina es fundamental, como el lavado de manos previo a la manipulación de los comestibles y la higienización de los utensilios a utilizar, comenta Bejarán Epañol.



No se recomienda comprar el famoso “pescado fresco” sin que esté refrigerado, a menos que esté vivo aún. Chequea que las agallas sean de color rosado pálido y que las escamas estén brillantes y bien adheridas al cuerpo.



Si usted envasa sus propios alimentos en casa, asegúrese de seguir las técnicas de enlatado apropiadas para prevenir el botulismo (intoxicación producida por la ingestión de alimentos envasados que están en malas condiciones, en especial embutidos y conservas). No olvide refrigerar cualquier alimento que no se vaya a comer.



Consumo de alcohol



Con relación a las intoxicaciones por alcohol, la nutrióloga invita a ser moderados con la ingesta.“Elija bebidas con bajo grado de alcohol”.



Otras medidas a tener en cuenta es mantenerse hidratado, consumiendo agua a lo largo del día y especialmente al consumir bebidas alcohólicas. Coma de manera adecuada haciendo tus meriendas y evitando los excesos. “No reemplaces las comidas por alcohol. En caso de intoxicación por etílico recurre a un centro médico para que recibas atenciones”, puntualiza Bejarán Español.



Intoxicaciones y síntomas



La ingestión de bebidas alcohólicas de forma desproporcionada, así como de comidas en mal estado, puede provocar intoxicaciones e indigestiones con cuadros de dolor abdominal, vómitos o diarrea. Los síntomas de una intoxicación por alimentos varían según la fuente de contaminación.



Los signos pueden comenzar a las pocas horas después de comer el alimento contaminado, o pueden comenzar días o incluso semanas después. Las enfermedades causadas por una intoxicación por alimentos, por lo general, duran de uno a 10 días.



La complicación más común de intoxicación es la deshidratación, una severa pérdida de sales y minerales del organismo. Si usted bebe agua suficiente para reponer el líquido perdido, la deshidratación no será un problema.