El primer latino con dos mil puntos

11/04/2017 12:00 AM - Satosky Terrero Galarza

Ser pionero parece ser un privilegio destinado para el NBA dominicano Karl Anthony Towns Cruz. Fue el primer latino en ser escogido como número uno en el draft de novatos y además le dio a Latinoamérica su primer premio al Novato del Año. Y queda más. El domingo en la noche agotó una brillante puesta en escena cuando sus Timberwolves de Minnesota sucumbieron ante un dramático disparo de D’Ángelo Russell, de los Lakers de Los Ángeles. Towns entró a ese encuentro a expensas de 33 puntos para llegar a la codiciada cifra de 2 mil en la actual temporada, una cantidad que lo convertiría en el primer jugador latino que lo consigue.



No tardó mucho. Concluyó ese choque con 40 unidades y 21 rebotes para sellar una hazaña que nunca realizaron el panameño Rolando Blackman ni el argentino Enmanuel Ginóbili, dos de los mejores jugadores que ha puesto Latinoamérica en la historia de la liga estadounidense. Lo de los latinos es un hecho, pero dentro de la franquicia es cuestión de tiempo para que el quisqueyano se quede con el mérito de lograr la mayor cantidad de puntos en una temporada.



Ese honor le confiere hasta este momento al ala pívot Kevin Love, quien dejó sus huellas con sus 2,010 unidades en la temporada de 2013-14, precisamente la última antes de pasar a su vigente equipo, los Cavaliers de Cleveland.



Towns tiene 2,007 unidades, así que solo necesitaría tres tantos para quedarse como el dueño absoluto de la marca anotadora en Minnesota, que juega hoy contra el Thunder de Oklahoma y mañana termina la temporada frente a los Rockets de Houston. Ha tenido tres partidos de 40 o más tantos, incluido su mayor total, 47, el 30 de noviembre frente a los Knicks de Nueva York, y otros 21 encuentros de al menos 30 unidades.



El más joven con 2,000 puntos y 1,000 rebotes



Hay una hazaña que también persigue Towns. Necesita tomar 26 rebotes en los dos últimos partidos de esta campaña para convertirse en el jugador más joven en la historia de la NBA con 2 mil o más puntos y mil o más rebotes durante una contienda regular. Él tiene 22 años. Solo otros 14 jugadores en los anales de la liga han realizado esa combinación de puntos y capturas. Él último de ellos fue Tim Duncan en 2001-02. Esa vez el legendario exjugador de los Spurs de San Antonio marcó 2,089 unidades y atrapó 1,042 balones. Dicho sea de paso, esa fue la única vez que Duncan rebasó los 2 mil tantos y la primera de dos veces que consiguió mil rebotes o más.



La realidad es que los 2 mil tantos no es un lujo que muchos se puedan dar en la NBA, a pesar de que en la actualidad existe una ofensiva desbordante.



Solo siete jugadores han pasado de esa cifra en la actual temporada, incluidos los candidatos al premio de Jugador Más Valioso, Russell Westbrook (2,553), James Harden (2,315) y Isaiah Thomas (2,159). La lista, en la que no están figuras de envergadura como LeBron James y Stephen Curry, la completan Anthony Davis (2,099), Damian Lillard (2,024) y DeMar DeRozan (2,020). Los rebotes tienen un staff más reducido. Solo cuatro jugadores han llegado a 1,000, incluido al centro de los Pistons de Detroit Andre Drummond, líder en total general con 1,094 capturas.