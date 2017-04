Aseguran que las “humillaciones” de director de la PN provocaron filtración de listado

El descontento que tienen los agentes de la Policía Nacional por supuestas humillaciones del director de esa entidad, Nelson Peguero Paredes, fue lo que provocó la filtración de un listado en el que figuran los 132 miembros que están a su servicio y de sus familiares.

Así lo expresó este viernes el general retirado de la Policía, Juan Tomás Taveras, quien asegura que la filtración de la información salió del propio círculo cercano al director general de la Policía.

“La dirección actual de la Policía está siendo irresponsable con el buen trato de los agentes y esto ha generado un descontento incluso de los propios agentes que están asignados a su seguridad. Puedo asegurar que esa situación de inconformidad es lo que ha hecho que agentes de su círculo cercano se vean motivados a colar información a los medios. Es una forma de desahogo y los policías quieren que la ciudadanía sepa de los abusos que está cometiendo el director de la Policía actual”, expresó Taveras.

Admitió que es una realidad que la posición de director de Policía en cualquier parte del mundo es de mucho riesgo y conlleva cierta seguridad, pero consideró que 132 personas es una exageración “por más grande que sea el magnate y por más riesgo que corra”.

“Pienso que con 10 o 15 personas se puede hacer un dispositivo de seguridad normal de un director de la Policía. Entiendo que esto debe corregirse, pero no sólo con el director de la Policía, sino con otros funcionarios que tienen número elevado de agentes policiales para su seguridad”.

Sugirió que el Concejo Superior Policial debe tomar la decisión de recuperar esos recursos humanos y mandarlos a patrullar las calles, “porque a ellos les pagan con el dinero del pueblo y en este momento la sociedad los necesita patrullando, debido a la situación de inseguridad”.

Se sumó a las opinión expresada por diversos sectores de la sociedad que opinan que ese número de agentes para la seguridad del general Nelson Peguero Paredes y su familia, demuestra el nivel de inseguridad en el que se encuentra la sociedad.

“Si la persona que tiene a su cargo garantizar la seguridad, no se siente segura, las cosas no están bien y por eso entiendo que es comprensible el miedo que siente la población y es evidencia de que la inseguridad no es cuestión de inseguridad, sino que es una realidad”, dijo el general retirado.

El documento filtrado a la prensa fue una solicitud enviada por coronel Esteban García, encargado de la escolta del director de la Policía, para que se le hicieran estudios médicos a los 132 agentes que trabajan en su seguridad.

De manera íntegra, la comunicación fechada el 11 de enero 2017, dice lo siguiente: “Respetuosamente, me dirijo a ese despacho, P.N. en ocasión de solicitarle que en la medida de las posibilidades existentes, disponga de sus buenos y valiosos oficios, a fin de que este legado sea encaminado hasta el despacho de la Directora ejecutiva del Hospital General de la Policía Nacional para que se autorice la evaluación médica a todo el personal que labora en la seguridad del Señor Director General de la Policía Nacional y sus dependientes, lo cual nos permitirá determinar el estado de salud de cada uno de estos para mejor desenvolvimiento en el servicio”. Y se adjunta el listado con los nombres de los agentes y sus cargos.