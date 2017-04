René del Risco Bermúdez, el escritor ido a destiempo

El próximo nueve de mayo se cumplen 80 años del nacimiento del poeta y narrador dominicano René del Risco Bermúdez, por lo que el Ministerio de Cultura lo celebra por adelantado dedicándole la vigésima Feria Internacional del Libro Santo Domingo (FILSD 2017). “Un hombre ido a destiempo”, dijo el ministro de Cultura, Pedro Vergés, al recordar al autor de El viento frío, quien falleció en un accidente automovilístico en la avenida George Washington (Malecón) en 1972, cuando tenía 35 años de edad. Pero, su obra quedó impregnada sobre el papel y la narrativa dominicana para presentes y futuras generaciones.



“Este año hemos elegido para homenajear a un hombre que hubiese llegado a ser uno de los mejores escritores de América Latina y en el cual confluyen una serie de aspectos de la historia dominicana que lo convierten en un símbolo y un representante por antonomasia de su época, su momento y su generación... Me refiero a René del Risco Bermúdez”, destacó Vergés durante la ceremonia inaugural de la Feria Internacional del Libro en el Teatro Nacional.



Nieto del primer poeta social dominicano, Federico Bermúdez y primo del maestro de la comunicación, Yaqui Núñez del Risco, el también publicista se vinculó con movimientos que hicieron frente a la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, sufriendo represalias de la tiranía.



Según recordó el ensayista y editor Miguel D. Mena, en un audiovisual proyectado durante la apertura de la feria que se desarrollará hasta el 1 de mayo en la Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte de Santo Domingo, Del Risco Bermúdez participó de las situaciones de su época como luchador y vivió en el exilio, lo cual dejó reflejado en una de sus obras, El cumpleaños de Porfirio Chávez.



“René del Risco es un autor muy amplio, no solamente fue una persona que produjo literatura, sino también una persona que participó de su época (…) creo que lo que más perdura de él es su personalidad y cómo pudo lograr verter su personalidad en su literatura”, explicó.



Algunos de los textos publicados por el escritor son El viento frío, En el barrio no hay banderas, Cuentos y poemas completos, El cumpleaños de Porfirio Chávez, así como el poema “Una primavera para el mundo”, llevado a la canción por Fernando Casado.

René del Risco procreó dos hijos, René y Minerva, quien recordó a su padre como una persona alegre, jovial, amoroso y “extremadamente bondadoso”.



“Todos los días él iba a verme, en las tardes. Yo salía corriendo a recibirlo y abrazarlo. Me hablaba mucho de su pueblo (San Pedro de Macorís), sus amigos, de todos los recuerdos que yo creo que él quería que yo guardara”, expresó Minerva, quien asistió en representación del homenajeado.



Según explicó Ruth Herrera, directora general de la FILSD 2017, el pabellón dedicado a René del Risco cuenta con una exposición y museografía preparada por el Centro Cultural León basada en el concepto “René, El oficio de ser joven”.



Reveló, además, que la Editora Nacional, lanzará una colección de nuevos libros en el marco de la Feria del Libro. “Son colecciones muy bien seleccionadas, libros muy bien definidos. En ella vamos a tener los libros de René del Risco Bermúdez; lo que es su poesía completa y su narrativa”, agregó.



El pabellón está abierto de 9:00 de la mañana a 9:00 de la noche, hasta la clausura el 1 de mayo.

Día de Pedro Conde Sturla

10:00 a.m. Espacio Joven: Conversatorio “Finanzas personales” con Sofía Macías.

10:00 a.m. Sala Camila del Auditorio Museo de Historia Natural: Recital-encuentro “La poesía me hace volar”, a cargo de los niños de la Fundación Literaria Aníbal Montaño.

10:00 a.m. Sala Latinoamericana de la Biblioteca Nacional: Conferencia “bioética en atención educativa de los menores en riesgo”, por Lourdes Torres.

11:00 a.m. Pabellón de Autores Dominicanos: Conversatorio con Pedro Conde Sturla.

03:00 p.m. Cinemateca dominicana: Proyección filme Pedro Páramo.

4:00 p.m. Sala Aída Bonelly de Díaz del Teatro Nacional: Presentación del libro Las imperfectas, autora Cristy Moreno.

5:00 p.m. Auditorio del Museo de Arte Moderno: conferencia magistral “Rasgos del castellano paraguayo en contacto con el guaraní , por Ladisla Alcaraz de Silvero (Paraguay)

6:00 p.m. Sala Aída Bonelly: Presentación de libros de Paraguay.

7:00 p.m. Cinemateca dominicana: Proyección Gritos del Monday, película de terror paraguaya.

8:00 p.m. Sala Aída Bonelly: Presentación libros de René del Risco

Bermúdez.