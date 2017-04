Padre de Paola Languasco pide agilizar extradición de Nepomuceno

Santiago.-El padre de la abogada Paola Languasco, asesinada en abril del 2015 acudió ante la Fiscalía de Santiago para solicitar que el Ministerio Público se interese en la extradición de Ambiórix Nepomuceno Rodríguez, acusado del crimen junto a otros tres individuos.

El abogado Leopoldo Languasco, progenitor de la también jurista acudió junto a su defensor Cándido Simón al despacho de la fiscal titular Luisa Liranzo, para pedir que el proceso de traslado hacia esta ciudad sea materializado.

Nepomuceno Rodríguez, fue apresado reciamente en la ciudad de Hamburgo, en Alemania, tras burlar las autoridades carcelarias de Burgos en España donde guardaba prisión.

“Este hombre puede durar dos meses más en Alemania y si no hacemos algo pueden soltarlo porque él no tiene delito pendiente allá, o puede que se lo entreguen en España y como él tiene tres hijos españoles, entonces puede buscar algún argumento y no entregarlo a las autoridades dominicanas”, apuntó Languasco al hablar vía telefónica con reporteros de elCaribe.

El jurista dijo que habló con las autoridades alemanas, y les respondieron que si la Procuraduría dominicana juega su papel en el proceso, puede que lo entreguen en extradición.