Agripino espera CNM elija jueces incuestionables

28/04/2017 12:00 AM - María Teresa Morel

Monseñor Agripino Núñez Collado se mostró confiado en que los jueces que elija el Consejo Nacional de la Magistratura para las Altas Cortes no tengan cola que pisarle. “Todos deseamos que se elijan personas capacitadas, que no tengan cola que pisarle, que no tengan cuestionamientos y vamos a confiar que todos los integrantes del Consejo tengan en cuenta eso”, dijo el religioso.



Agregó que “una de las cosas que todo el mundo está pidiendo es que se mejore la justicia y las instituciones la mejoran las personas que tengan las condiciones para ir”, dijo.



Asimismo, el religioso rehusó opinar sobre la denuncia del ministro de Interior, Carlos Amarante Baret, de que el Movimiento Verde busca desestabilizar el Gobierno.



Monseñor Agripino Núñez Collado fue entrevistado tras participar en una conferencia desayuno organizada por la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) en la torre empresarial.