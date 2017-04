Paparazzis muestran que Kim Kardashian también tiene celulitis

Kim Kardashian la pasó muy bien durante sus vacaciones en México, pero sus fans se llevaron una gran desilusión al ver al natural su cuerpo al natural con una gran cantidad de celulitis en su trasero.



Las imágenes de la más influyente de la Kardashin provocaron que la "celebrite" perdiera 100 mil seguidores en Instagram. También fue objeto de varios comentarios en los que se le acusa de falsa por vender una imagen que no es real, de acuerdo a una publicación de la revista Quien.com.

“Ya no es la reina”, "Kim, me enferma que hables de tu increíble cuerpo cuando recurres a la cirugía plástica para todo. No hay nada real en ti"; "No hay nada natural después de años de bótox"; "Tu cuerpo es completamente falso"; "Completamente increíble. Despierto y me encuentro con la realidad. El Photoshop es tu mejor amigo @KimKardashian", fueron algunos de los comentarios que le colgaron.



Las fotografías en las que se aprecia la figura de Kim con imperfecciones propias de la mayoría de las mujeres fueron tomadas por paparazzis y lo que ha molestado a sus fanáticos es que “la reina de la telerrealidad” siempre ha mostrado imágenes de un cuerpo “perfecto” sin nada de celulitis.

“Es precisamente por este hecho que los fans de la empresaria decidieron darle unfollow, pues según ellos, durante años Kim ha compartido fotografías editadas de su figura”, publica Quien.

Agrega que en las fotos de paparazzi, se ve a una Kim con demasiadas imperfecciones, pero sobre todo con celulitis. Es por ello que ese derriere perfecto que ha colgado en su Instagram resulta ser completamente falso.

Durante las vacaciones, Kim estuvo acompañada de su hermana Kourtney, quien celebra sus 38 años y mostró un cuerpo sin impefecciones.