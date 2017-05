Folklorista José Duluc dice fue cancelado de Cultura y exige sus prestaciones

El cantautor y folklorista, José Agustín Duluc, conocido como ‘Duluc” informó que fue cancelado del Ministerio de Cultura y pide le sean entregadas sus prestaciones laborales tras décadas en la institución.

El artista expresó que está bien que no lo repongan en su puesto si no quieren, pero “que me den lo que por ley me toca por su cancelación”.

El propio folklorista, quien dijo en una entrevista para Radio Cimarrona que era gestor cultural y dijo que ganaba RD$12 mil en el Ministerio, dio a conocer de su cancelación a través de su cuenta en Facebook, donde posteó el mensaje: “Agradezco las solidaridades de los que me conocen y saben que no me gusta el bulto ni la hipocresía, seguiré con mi misión por encima de un sueldito que reconozco me ha sacado de algunos apuros semi económicos porque es muy poco lo que recibo de Cultura, yo diría que ellos me deben por todo ese aporte que ustedes reconocen, pero está bien que no me repongan si no quieren, pero que me den lo que por ley me toca por su cancelación 1 década regalándoles prácticamente mis conocimientos. Mi liquidación laboral… tengo familia también como ustedes .. Seguiré como siempre lo he hecho… con todo mi corazón”.

Luego de decenas de mensajes de esperanzas y de reproches por el hecho por parte amigos y conocidos de Duluc, el intérprete de “El Behíque” posteó nuevamente unas palabras:

“Sigo agradeciendo las inmensas muestras de solidaridad, muestra de mi trabajo si ha calado en mi pueblo inteligente y preocupado por nuestras identidades, es posible que cultura no tenga un reporte de mis esfuerzos .es porque no quiere, están aquí e internacionalmente. He llevado mi arte a lugares donde ni siquiera sabían que es Dominicana. He desarrollado un plan, un esquema funcional para transmitirles a los jóvenes el profundo y entretenido mundo de la música de tambores de este país. Toda una metodología. Esto ya lo he mostrado en talleres universidades extranjeras. No tengo tanto tiempo para controversias, solo quiero que mi país me dé esa oportunidad para demostrarlo. Síganme apoyando por esta causa que es de interés nacional y no solo personal....adelante”.