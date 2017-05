Retiro de playa de Las Terrenas es normal

03/05/2017 12:00 AM - El Caribe

El biólogo marino y técnico de la Autoridad Nacional de Asuntos Marítimos, Omar Reynoso, dijo que el retiro observado del agua del mar en las playas de Las Terrenas y otras de la costa se debe a un fenómeno llamado marea de cuadratura.

Explicó que este fenómeno no se relaciona con el estado atmosférico de las últimas semanas ni tampoco con un aviso de un maremoto.



“La costa Atlántica del país está presentando una marea extremadamente baja, producto de la combinación de la luna en cuarto creciente y la marea del sol”, sostuvo Reynoso.

Dijo que situaciones similares ocurren en Playa Cosón, Terrenas, Nagua, Sosúa, Cabarete, Puerto Plata.



Agregó que que el hecho de que la gente esté asombrada es porque las mareas aquí son de 12 horas y el fenómeno sucedió en el día. “Si ocurre de noche poca gente lo ve”, afirmó.



En esa misma dirección, el director del Instituto de Sismología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Eugenio Polanco, dijo que el retiro del mar en Las Terrenas, es un fenómeno que se viene dando desde hace varios días, y no tiene nada que ver con la posible ocurrencia de un tsunami.



Opinión de Osiris



Por su lado, el geólogo Osiris de León explicó que el recogimiento de la playa en Las Terrenas, de Samaná, está asociado a dos factores, el primero al levantamiento de fondo marino en la costa norte de la isla, y segundo, el cambio o baja de marea.



“Para que se dé un tsunami es necesario que previamente haya ocurrido un terremoto con magnitud superior a 7 (grados) con epicentro en la zona marina y con profundidad reducida (8, 9, 10, 12, 15 kilómetros); eso no ha ocurrido en la zona de Las Terrenas, ni en la Bahía de Samaná ni en la región nordeste, por lo tanto, en principio se descarta cualquier posibilidad de tsunami”, aclaró el especialista a través del programa La Súper 7 en la Mañana, de La Súper 7 (107.7 FM).