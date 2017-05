Canelo o Chávez: ¿próximo rey del boxeo mexicano?

LAS VEGAS, NEVADA. La ciudad de Las Vegas, Nevada, ¡arde de entusiasmo! Por el esperado combate que dos estelares púgiles mexicanos protagonizarán en el moderno coliseo T-Mobile. Pero, después del seis de mayo (el sábado), ¿quién será bautizado como el ídolo del boxeo profesional de México? La respuesta la tiene el presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Mauricio Sulaimán al referirse al resultado del esperado combate. Sulaimán, paisano de Julio César Chávez Jr. y Saúl -Canelo- Álvarez, fue enfático al proclamar que “sin ninguna duda: El que gane esta pelea será el rey del boxeo en México... y será el gran ídolo de la afición mexicana”.



Ayer, ambos púgiles fueron presentados ante los periodistas para su última conferencia de prensa durante el largo proceso que ha marcado el esperado pleito de puños en el que habrá en disputa un cinturón “especial”, como lo asegura Sulaimán.



Canelo Álvarez, quien es el “claro favorito” del pleito pactado en un peso convencional (164.5 libras), reveló que no recibirá, en caso de que sea el ganador de la pelea, el “especial cinturón” que ha diseñado el CMB.



No quiso abundar sobre el particular. Se limitó a decir que “no quiero que el Consejo Mundial de Boxeo se involucre en esta pelea y que a mí no me entreguen ese cinturón del que se habla”. Declaró que lo más importante es que durante dos meses y medio ha trabajado fuerte en el gimnasio para tener una gran pelea y demostrar otra vez que está entre los grandes del boxeo.