El combinado Plaza San Juan, integrado por pescadores boricuas y dominicanos, se colocó en primera posición de la edición 58 del Torneo Internacional de Pesca del Marlin Blanco que arrancó con 35 embarcaciones procedentes de Puerto Rico, Venezuela, Estados Unidos, Islas Vírgenes Británicas y el anfitrión República Dominicana.



La justa, dirigida por el boricua Luis Córdova y dedicada a Rafael -Raffy- Merino, de la misma nacionalidad, fue inaugurada la noche del miércoles. Los pescadores Enrique Ricart, en Malcriá; Jesús Montano (Ángela) y Carlos García en la lancha Peje, acumulan 300 puntos para dirigir extraoficialmente la justa. Ellos integran el equipo Plaza San Juan.



El segundo lugar lo tiene PRLTA#2, también con 300 puntos. Está conformado por Ricardo -Ricky- Lefranc (Sabina), Jorgito Hernández (MIlujo) y Eduardo Puig en Pícara. La tercera posición corresponde a Bite & Hook, también con 300 puntos e integrado por Lorenzo Ferrer (Hook Up), Harry Nadal (Lady Magic) y Stacey Parkenson en la lancha Trillo Bite.



Puntuación por lanchas



Los hermanos Enrique y Miguel Ricart, junto al también veterano Luis Jorge, se unieron para liberar un Marlin Blanco cada uno y acumularon 900 puntos al dar la primera posición a la lancha Malcriá en la categoría Sonar. El primer lugar en categoría Sin Sonar lo ocupa Hook Up, que tiene 600 puntos en las varas de Lorenzo Ferrer (300) y Orlando Navarro.



Individual



Luego de la primera liberación por parte de Fernando Ramírez en la Tag Stick, siguieron Ángel Vélez (Lucking Good), Enrique Ricart (Malcriá), Ricky Lefranc (Sabine), Lorenzo Ferrel (Hoop Up), Alfonso Khouri (Isabela), Orlando Navarro (Hoop Up), Ricardo Quiñones (Doña Lucy) y Luis Jorge en la lancha Malcriá, quienes tienen 300 puntos. Vélez y Khouri acumulan 250 por liberar un Marlin Azul cada uno.