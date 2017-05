Le exhortó a Maduro que calme a su "colectivo de muerte” y que el dinero que invierte en bombas lacrimógenas, perdigones, balas para fusiles y armamentos lo disponga para comprar alimentos porque el pueblo se está muriendo de hambre, “a mí nadie me contó esta vaina, yo vi en Venezuela lo que no había visto nunca, gente comiendo de la basura, eso no es justo, tienes al pueblo mendigando sobra en una bolsa de alimentos escasos”.

Sobre los servicios básicos como salud, electricidad y la educación de esa nación, dijo que está echa un desastre.

“Trata de encontrar lo poco que debe haber de bondad en ti, trata de encontrarlo, trata de encontrarlo, para que no pienses en tus beneficios personales, para que no pienses en tu ego, para que no pienses en las ganas que no tienes de estar preso, porque eso es lo que vas a hacer después que salgas del poder, preso tú y todos tus secuaces y como ustedes lo saben no quieren salir de ahí, pero piensa que hay millones de venezolanos que no te quieren ahí”, pidió Nacho a Maduro.

Pide ayuda