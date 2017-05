Presidente del Codue critica declaraciones de Joao Santana

El presidente del Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (Codue) lanzó ayer duras críticas a las declaraciones del publicista Joao Santa ante el Tribunal Superior Electoral de Brasil de que la campaña del presidente Medina no fue financiada. “La verdad nos gustaría creer que la República Dominicana no fue el único país de América Latina que no recibió dinero para campaña electoral, porque eso nos diría, que estamos frente al país más pulcro y honesto del continente”, dijo Fidel Lorenzo en un Desayuno de Oración que realizó el Codue junto al Ejército Dominicano de Oración (EDO), a favor de la salud social y espiritual de la nación dominicana, los poderes del Estado y la paz general del mundo, que pasa actualmente por diferentes conflictos.



El religioso explicó que en el país impera el espíritu de la sospecha y de la duda, al tiempo que dijo que en Brasil se ha hecho un esfuerzo enorme apostando a que los corruptos vayan a la cárcel. “En la República Dominicana, el fiscal nuestro que es un fiscal de bolsillo, apuesta a no encontrar ni un solo culpable porque no sabría qué hacer con ellos.

Obviamente, el desastre ha sido tan grande que hay que llevar a la cárcel a por lo menos seis o diez de los que han incurrido”, señaló.



De igual modo, manifestó que funcionarios tanto del oficialismo como de la oposición, irán a la cárcel “y muchos de los que están en las calles aquí acompañando a la Marcha Verde recibieron dinero y no sé dónde van a meter la cara”.



Sostuvo que el Procurador de la República tiene la lista de los acusados, pero afirmó que el titular del Ministerio Público está tratando de depurar “quién va a ir al bote y quién no”.

“El dinero de la corrupción de Odebrecht no sólo lo recibió el Gobierno, lo recibieron también líderes del partido de la oposición que terciaron en las campañas electorales pasadas y eso lo van a ver en breve”, apuntó.