Presidente: Joao “habló lo que tenía que hablar”

05/05/2017 12:00 AM - Darielys Quezada

Punta Cana. Luego de que el publicista Joao Santana reiterara el pasado miércoles que la empresa Odebrecht no financió la campaña del presidente Medina, el mandatario afirmó ayer que su exasesor de campaña “habló lo que tenía que hablar”. El gobernante ofreció estas declaraciones al ser abordado por los periodistas, luego de que inaugurara el hotel Secrets en Cap Cana e hiciera un recorrido en la Feria de la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores) 2017 en el Centro de Convenciones del Barceló Bávaro Beach en Bávaro, Punta Cana.



Santana y su esposa Mónica Moura, ambos condenados a prisión por corrupción, declararon en esta semana ante el Tribunal Superior Electoral de Brasil que la empresa constructora Odebrecht no financió la campaña de reelección del presidente Danilo Medina. Estas declaraciones coincidieron con las de Moura, quien en el mes de abril también declaró ante el juez federal Sergio Moro, que no hubo aportación alguna de la empresa constructora Odebrecht, ni de ninguna otra empresa brasileña, a campañas electorales en la República Dominicana.



Bahía de las Águilas



Luego de la actividad en Bávaro, el presidente Danilo Medina se reunió en Pedernales con inversionistas hoteleros extranjeros, a quienes les presentó el potencial turístico de esa comunidad y de Bahía de las Águilas. El jefe de Estado se reunió con una delegación de ejecutivos de KSL Capital Partners y Apple Leisure Group. La primera es una firma privada especializada en el sector de la hostelería y tiene su sede en Denver, Colorado.