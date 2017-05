Quien divide, traiciona

05/05/2017 12:00 AM - Nelson Marte

Aunque con grandes pero escasos momentos en que ha resaltado lo mejor de nosotros, nuestra historia republicana ha sido traumática, desgraciada y malograda en sus potencialidades por gobernantes que han trabajado de espaldas a los intereses generales de la sociedad. Hoy, como ayer, mantiene vigencia la reflexión duartiana: “Nunca me fue tan necesario como hoy el tener salud, corazón y juicio; hoy que hombres sin juicio y sin corazón conspiran contra la salud de la patria”.



Hoy estamos los dominicanos ante un antes y un después, un despertar y un empoderamiento ciudadano de una nueva visión de país, fundamentado en la vigencia del Estado de Derecho que sirva de cauce a la construcción de una sociedad solidaria que nos dé las oportunidades a que todos y cada uno de los y las dominicanas tenemos derecho.



Esa oportunidad la venimos construyendo poco a poco, resbalando, cayendo y levantándonos una y otra vez, muchos dominicanos y dominicanas a lo largo de esa larga historia constructiva.



Somos dominicanos y dominicanas independientes, que pertenecemos a todos los partidos políticos, del centro, de izquierda y derecha. Meritorios compatriotas que desde entidades cívicas defienden los derechos individuales y sociales de la gente.



Hoy los herederos de los sueños e ilusiones que inspiraron a Duarte y los Trinitarios, a Luperón y los Restauradores, y a tantos hombres y mujeres que desde la principalía o el anonimato dedicaron parte de sus vidas a legarnos una Patria de la que todos podamos sentir orgullo, compartimos el paso trascendente que es #MarchaVerde.



Pero no estamos solos en el escenario. También están quienes se oponen a que el pueblo avance sobre el atraso, las injusticias, el irrespeto a la Constitución y las leyes. Quienes se benefician de la corrupción y la impunidad, que operan para dividir y debilitar esta nueva oportunidad popular.



Y ocurre que supuestamente hablando desde las filas de #MarchaVerde, hay gente que, consciente o inconscientemente, contribuye a sembrar cizaña, a tratar de dañar parte del hermoso tejido social, político, multicolor que es @MarchaVerde.



¿Qué tipo de gente pudiera estar operando para dividir, debilitar y anular a #MarcheVerde?



En primer lugar, agentes al servicio de las pretensiones continuistas del gobierno de Danilo Medina y el PLD, y su plataforma de bocinas de toda laya.



Alguna gente que por cerrazón de miras pudiera sobreponer objetivos particulares, sean personales o grupales, al interés del colectivo.



Y gente que por carencia de inteligencia emocional, acusa un protagonismo que le impide discriminar entre sus apetencias individuales, y esta trascendente causa de carácter social.



Quien divide, traiciona, título de estas notas, se aplica perfectamente a gente (No Colombo, claro) que busca regar fogaraté entre los diferentes sectores que componen el mosaico de estratos sociales, creencias de todo tipo y banderías políticas que #MarchaVerde.



Pero quien divide, traiciona, es una consigna que se ha levantado doquiera que grupos humanos se han enfrentado, y apelando a la maquiavélica directiva “divide y vencerás”, unos infiltran a otros para debilitarlos y ganar la lucha.