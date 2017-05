Peledeísta Manuel Crespo descarta reelección de Danilo Medina

El miembro del Comité Central del PLD, Manuel Crespo, aseguró que no hay espacio para una posible reelección del Presidente Danilo Medina, tal y como lo establece la Constitución de la República.

El también presidente del Proyecto Relevo Democrático dijo que para ello es necesario una reforma a la Carta Magna, lo cual entiende sería una locura y que además está la realidad dominicana que no lo soportaría.

“La Constitución es clara para Danilo Medina volver a presentarse hay que hacer otra reforma constitucional, me disculpa cualquier abogado que osare interpretar o hacer un análisis de esa manera, porque además de la interpretación esta la realidad de la sociedad dominicana”, puntualizó.

Expresó que sería traumático someter al pueblo dominicana a fin de volver reformar la Constitución para que una persona pueda presentarse otra vez y que además “hasta lo mucho Dios lo ve”.

Asimismo, Crespo indicó que no tiene nada en contra del Presidente Danilo Medina y el ex presidente Leonel Fernández, pero que no sería correcto volver al presentarse como candidatos presidenciales, “porque tienen 20 años administrando la cosa pública y los dos hicieron sus grandes aportes, lo cual los reconoce toda la sociedad en su conjunto”.