Faltan 5,177 por declarar sus bienes

El presidente de la Cámara de Cuentas, Hugo Álvarez Pérez, reveló que 5 mil 177 funcionarios no han realizado su declaración jurada de patrimonio. Explicó que de esa cantidad que a la fecha no han cumplido con la ley 311-14, el 78 por ciento pertenece a los gobiernos municipales. Sostuvo que la institución fiscalizadora ha tomado medidas para que se retenga el salario.



Sin embargo, señaló que no hay una ley que otorgue a esta entidad un mecanismo para poder accionar de manera directa contra aquellos que no cumplan con la Constitución. “En el caso de la retención de salarios, en el reglamento 92-16 dice que nosotros debemos informarle al Tesorero Nacional para que él retenga los sueldos. También dice la ley que debemos informar al órgano superior o al presidente para que lo destituya, pero no tenemos ninguna acción directa contra ningún funcionario”, expresó.