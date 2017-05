En Puerto Plata duermen “vigilados”

Puerto Plata. “Entre todos vemos más” es un programa de vigilancia que involucra a diversos sectores y desde hace varios meses se implementa en Puerto Plata con el objetivo de aumentar los niveles de seguridad. El mismo fue ideado por el empresario de Mairení Bournigal e impulsado por la Cámara de Comercio y Producción de Puerto Plata para incrementar la seguridad en esa ciudad. Bournigal dijo que muchos propietarios de empresas, negocios y viviendas reportan que después de instalar cámaras de vigilancia duermen y se sienten mucho más seguros en los sectores donde residen.



“El proyecto es muy positivo y no es inventado por nosotros, sino que son especialistas en seguridad ciudadana, los que lo recomiendan, por lo que insto a todos los que tengan negocios a instalar cámaras que cubran la parte exterior de sus propiedades”, expuso. Lo que se busca es que todo quede captado y el Ministerio Público haga un levantamiento que sirva de prueba.



Al ser entrevistado en el programa de televisión del comunicador Hugo Gómez, advirtió que cuando se filma una escena o se capta a una delincuente por medio de una cámara si no se cumple con los requisitos de ley y la grabación es subida a las redes sociales, automáticamente la contamina y es rechazada.



“Sin embargo, si se llama al Ministerio Público y su representante a hacer un levantamiento de la grabación y la incluye como la prueba, entonces no está contaminada y entonces el juez sí la acepta como buena y válida”, recalcó. Mairení Bournigal reveló que este programa de vigilancia se puso en marcha por recomendación de un exministro de Defensa de Israel.



Al reconocer que no tienen la estadística de la cantidad de cámaras de vigilancias que se han instalado en Puerto Plata, sabe que hay muchas que garantizan la seguridad de sus propietarios. “El 9-1-1 que viene a Puerto Platas próximamente va a complementar el programa “Entre todos vemos más”, ya que va a instalar una serie de cámaras en los sitios de mayor circulación”, expuso.