El turismo tuvo crecimiento récord de 16.8% en el mes de abril

El ministro de Turismo, Francisco Javier García, afirmó que el sector alcanzó en abril un crecimiento récord de 16.8 %, el mayor incremento histórico de ese mes en los últimos años, evidenciando la fortaleza de la industria como sostén de la economía dominicana. “Abril fue un mes excepcional en lo que se refiere al crecimiento del sector turístico nacional. Cada vez los números son más sorprendentes, gracias al esfuerzo que mantenemos los sectores público y privado”, dijo el funcionario al dar a conocer las últimas estadísticas del crecimiento del turismo.



Expresó que además del crecimiento del 16.8 % que significó la llegada de turistas extranjeros en abril, los no residentes alcanzaron la cifra de 15 %.



“Esos números sólo son superados por el crecimiento que se dio en mayo del 2014, que fue de un 17.15 por ciento y el de septiembre del 2015, que alcanzó el 16.70 por ciento”, recordó.



Informó que en abril el país recibió un total de 557 mil 519 visitantes no residentes por la vía aérea, 72 mil 722 más que el pasado año, lo que representa un crecimiento de un 15 %.

Asimismo, manifestó que en abril el mercado europeo continuó recuperándose al registrar un crecimiento de 37.7 %, “en particular el ruso que superó los 369 por ciento con relación al año pasado. Durante el primer cuatrimestre de este año, el país recibió 2,223,126 visitantes no residentes vía aérea, que representó un incremento de 133,900 visitantes adicionales respecto al 2016, lo que representa un incremento acumulado de 6.4%”, reveló el ministro de Turismo.