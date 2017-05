Día Nacional de la Ética Ciudadana: decretos y convenio

En el marco de la celebración de las actividades que cada año desarrolla la Comisión Nacional de Celebración del Día Nacional de la Ética Ciudadana, ocurrieron dos hechos que debemos difundir porque tienen una importancia capital, en un momento donde el reclamo de la ciudadanía es de un no rotundo a la corrupción y a la impunidad de quienes a todas luces no están teniendo un comportamiento correcto en sus funciones de servidores estatales. Nos referimos a la modificación de dos decretos relacionados a esa temática, y a la firma de un convenio entre el Ministerio de Educación y la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental.



El decreto 144-17 es una actualización del No. 252-05 que crea el 29 de abril como Día Nacional de la Ética Ciudadana en honor a Ulises Francisco Espaillat; y nombra una comisión permanente para la celebración de ese día todos los años. En ese momento no existía la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG). Ahora es esta institución quien preside dicha comisión.



El decreto 143-17 actualiza todo lo concerniente a las Comisiones de Ética Pública (CEP) que también son reguladas y apoyadas por la DIGEIG. Establece cómo deben ser elegidos los miembros de estas comisiones y los requisitos que deben reunir en relación con su trayectoria e integridad. En ese orden, decreta como incompatibilidades el ostentar puestos de directivos y otros puestos de confianza nombrados por la “Máxima Autoridad Ejecutiva”.



Por último, se firmó un convenio ente la DIGEIG y el Ministerio de Educación (MINERD) para los procesos de capacitación docente en relación a la Competencia Fundamental “Ética y Ciudadanía” que contempla el currículo dominicano. Se espera que estas tres acciones o políticas estatales reafirmen el compromiso de trabajar por la integridad de los servidores públicos de manera particular y de todos los ciudadanos en término general. l