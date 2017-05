Liliana Santana se desliga de caso Carla Massiel

Liliana Santana, hija del fallecido propietario de la Clínica Integral, Hipólito Santana, se desvinculó ayer de la acusación de tráfico de órganos y de la muerte de la niña Carla Massiel.



Santana, quien no se había pronunciado ante la opinión pública luego de haber sido imputada, ofreció ayer una rueda de prensa junto a su abogado Luis Rivas, donde señaló que no había salido a la luz pública esperando los resultados de algunas investigaciones en torno al caso.



Dijo que ese proceso tanto para su familia como en su caso personal ha sido una “pesadilla”, ya que según indicó, nunca se habían visto envueltos en casos similares y nunca les pasó por la mente que atravesarían por ello.



Santana fue señalada por Darwin Trinidad Infante como una de las responsables de la muerte de la niña Carla Massiel, quien el 25 de junio de 2015 desapareció de la comunidad de Los García de Pedro Brand y luego, su cadáver fue encontrado el 16 de agosto de 2016.



Por este hecho, Trinidad Infante junto a Juan Cabral Martínez (Chuti), guarda prisión preventiva.



La imputada dijo sentirse preocupada, debido a que familiares de Carla Massiel, incluyendo la madre de la niña, han amenazado varias veces con tomar justicia con sus propias manos. “Una cosa es pedir justicia que yo lo estaría haciendo igual y otra cosa es ya pasar a una amenaza personal que yo como madre no me puedo permitir , explicó.



De su lado, el abogado sostuvo que las acusaciones de Trinidad son mentiras, debido a que el imputado no conocía a Liliana Santana y, que en la última audiencia, este había preguntado “quién era la hija del doctor”, además de que al intervenir la clínica por varios días el Ministerio Público no encontró evidencia ni testimonio de actividades relacionadas con tráfico de órganos, luego de que Darwin declarara que el tráfico de órganos tenía como base las clínicas Integral. Rivera negó además, la denuncia de que su cliente fuera tratada con privilegios tal como aseguró la familia de Carla Massiel.