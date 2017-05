La edad idónea de la mujer para congelar óvulos

16/05/2017 12:00 AM - AGENCIAS

La mayoría de las mujeres que congelan sus óvulos no están listas para embarazarse. Según los expertos, el rango de edad desde los 25 a los 35 años parece ser el más idóneo para acudir a este método. Congelar tus óvulos es una manera de extender tu fertilidad al recolectar y guardar tus óvulos para usarlos cuando seas mayor. Esta técnica de reproducción asistida, que es relativamente nueva y conocida por los médicos como criopreservación de ovocitos, tiene el potencial de dar a la mujer más opciones para tener hijos a una edad más avanzada.



Actualmente esta tendencia de retrasar la maternidad ha provocado que los profesionales de la Reproducción Asistida hayan tenido que adaptarse a esta realidad. En estos casos, la vitrificación de ovocitos es la técnica más habitual cuando se pospone el embarazo, bien sea por una decisión social o por un problema oncológico. Sin embargo, la edad para iniciar este proceso también influye.



La mujer nace con cerca de un millón de ovocitos, que se van reduciendo antes de la pubertad, reduciéndose finalmente a 400.000 aproximadamente. De esta cantidad, se pierden casi 1.000 en cada ciclo menstrual. ‘Por tanto, a partir de los 35 años, esta reserva ovárica ya está en casi en el 10% del total y la calidad de los óvulos es peor. “Nos encontramos con que una mujer de 40 años apenas tiene óvulos buenos para gestar un niño sin fallos reproductivos o cromosómicos’’. sostienen investigadores de la Universidad de St Andrews, Reino Unido.



Digamos que estás en tus 30, pero aún no estás lista para tener hijos. Si congelas tus óvulos ahora, puedes preservarlos mientras todavía es viable hacerlo. Luego puedes descongelarlos y usarlos cuando estés lista para embarazarte ya sea en tus 30, 40, e incluso 50.



El procedimiento requiere que la mujer se someta a un proceso de estimulación ovárica para generar más óvulos maduros de los que se producen en ciclos normales, lo que implica aproximadamente dos semanas de hormonas inyectadas La edad es clave para los tratamientos de reproducción asistida se ha convertido en el opción principal de todos los problemas que presentan las mujeres o parejas que no consiguen un embarazo natural. Si bien es cierto que la vitrificación de ovocitos en pacientes mayores de 35 es posible, las mujeres deben ser conscientes de que cuanto antes consideren la opción de vitrificar sus óvulos, más posibilidades tendrán de cumplir su deseo reproductivo en un futuro.