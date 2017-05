¿Para qué Facebook usa tu información de WhatsApp?

Puede que esto no parezca relevante a primera vista, sin embargo, la red social utiliza tu información de WhatsApp para saber si eres un blanco interesante al que puedan enviar publicidad. Cuando WhatsApp anunció hace apenas un año (en agosto de 2016) que iba a compartir con Facebook los números de teléfono de sus usuarios y que facilitaría datos a las empresas, muchos se llevaron las manos a la cabeza. Era la primera vez que la plataforma de mensajería cambiaba su política de privacidad desde que fue comprada por la red social en 2014.



Una de las principales razones por las que Facebook quiere tu número de teléfono es para poder conectarte con alguien con quien intercambiaste mensajes de texto pero aún no tenías agregado como “amigo” en la red social.



Si todavía no te ha ocurrido, no te sorprendas si te aparece, por ejemplo, la sugerencia del contacto de la vecina con la que te escribiste por teléfono o de cualquier otra persona que te escribió por WhatsApp para comprobar a qué hora llegaba a tu casa.



Asimismo, para muchos esta situación también significa, sin lugar a dudas, más avisos publicitarios y menos privacidad. Por lo que algunos usuarios se sintieron traicionados ante lo que consideraron un “abuso de confianza”, explicó a la BBC Pamela Clark-Diskson, de la consultora tecnológica Ovum.



La Comisión Europea (CE) les dio la razón al anunciar la imposición de una multa de US$120 millones a la empresa de Mark Zuckerberg por haberle proporcionado “información engañosa” cuando compró WhatsApp.



La multa es “proporcionada y disuasoria”, dijo Margrethe Vestager, encargada de políticas de competencia de la Comisión.



“Las empresas tienen que cumplir con todos los aspectos de las normativas sobre fusiones de la Unión Europea, incluida la obligación de proporcionar información correcta”, explicó la comisaria europea en un comunicado.



Y la red social no lo hizo cuando aseguró (y reiteró) que no vincularía las cuentas entre los usuarios de ambos servicios.



Facebook dijo a través de un portavoz que “actuó de buena fe” y que trató de proporcionar “información precisa en cada momento”.



Pero lo cierto es que cuando actualizó su política de privacidad para usar los números de teléfono de WhatsApp no sólo engañó a las instituciones europeas, sino también a sus propios usuarios.