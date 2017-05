DGII anuncia facilidad para los contribuyentes

22/05/2017 12:00 AM - El Caribe

La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) anunció una nueva alternativa para los contribuyentes como una forma de facilitar y agilizar los trámites, buscando brindar una mejor atención. La nueva opción ya está disponible para que los contribuyentes puedan hacer la presentación de la rectificativa de Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) por la Oficina Virtual, con lo cual no tendrán que desplazarse a una administración local. “Esta mejora se inscribe en el proceso de transformación de la Administración Tributaria. Con este nuevo servicio en línea los contribuyentes podrán hacer las rectificativas de los valores reportados en los casos en que se detecten errores en las declaraciones del ITBIS de períodos no vigentes, sin necesidad de presentarse en la Administración Local que le corresponde”, dijo la DGII en un documento de prensa. Para que los contribuyentes puedan realizar las rectificativas por Oficina Virtual deben tener a mano su dispositivo de seguridad, ya sea su tarjeta de código o token. En caso de no tenerla, se les recomienda dirigirse a la Administración Local donde pertenecen para adquirirla.



La DGII también explica que este servicio solo estará disponible en caso de que la rectificativa sea para incrementar sus ingresos, disminuir adelantos o disminuir saldos a favor, de lo contrario el contribuyente deberá dirigirse a su Administración Local con la documentación que sustente la modificación que desea realizar. De igual manera, será restringida la realización de la rectificativa si el contribuyente está siendo objeto de una fiscalización del ITBIS; si el periodo que desea rectificar posee acuerdos de pago, Recurso de Reconsideración o Contencioso.