JJ Sánchez arma su “after party” con fusiones

El capítulo sobre las letras fuertes en las canciones de moda es una de las mayores preocupaciones que atañen a los noveles cantautores, en especial a los que buscan abrirse paso en la industria artística con nuevas propuestas, como es el caso de José Julio Sánchez, ex integrante del trío pop Aura. JJ Sánchez, como es artísticamente conocido, presentó su nuevo proyecto como solista, con una producción de seis temas en la que incluye una colaboración con su ex compañero de banda, Javier Grullón.



“Traigo, aparte de buena música, letras con calidad y buen mensaje; me da pena que muchas canciones estén pegadas con un mensaje un poco fuerte para esta generación, que puedan escucharlas en cualquier sitio”, consideró el también bailarín.



El cantante explicó que tras la separación de la agrupación, de la cual también formaba parte Manny Cruz, pasó un año buscando los géneros que deseaba implementar, basándose en una propuesta “nueva, fresca y diferente”, encontrando en la combinación de ritmos como el deep house, hip hop, trap y pop, su combinación perfecta, la cual complementa con sus destrezas en el baile.



“Preparé un proyecto sumamente completo donde no solamente quise entregarles una canción a las personas que me están pidiendo música. Trabajé durante un año en la composición, preparación y grabación del disco, combinándolo con el baile... siento que así puedo ofrecerle a la gente todo lo que yo soy”, agregó a elCaribe.



Del álbum, el que nombró After Party, producido por Caribbean Sound de Aleflow y Elliot Justov, JJ promociona el primer corte “Nena bonita”, donde mezcla géneros como house, deep house disco, funk, hip hop, R&B y trap. La producción, que será lanzada en los próximos meses, contiene cuatro temas de su autoría y dos de Rando Camasta.



El artista resaltó que en esta nueva etapa como solista busca seguir una línea con canciones movidas, teniendo lo electrónico y urbano como concepto principal. Sin embargo, reconoció que el electrónico no es uno de los géneros más consumidos en la República Dominicana, por lo que el esfuerzo, la disciplina y responsabilidad se han convertido en su credo. Además, dijo que busca innovar en su área creando un cortometraje con la unión de los videoclips de los seis temas que tendrá su primer disco.



“Se me ha ocurrido realizar un cortometraje con una historia en secuencia con los videos de las canciones, para entregarle a mi público un concepto diferente y darle más calidad al proyecto”, agregó. Sobre Aura, JJ dijo que realmente se anunció una especie de pausa, pero que cada uno ha emprendido proyectos individuales aprovechando la misma. “Seguimos siendo buenos amigos. Javi tiene una colaboración en mi disco y Manny lo escuchó completo antes de grabarlo, es importante para nosotros mantener esa unión”, puntualizó.



En las plataformas digitales



En una concurrida fiesta, JJ Sánchez presentó a sus invitados su primer sencillo en su carrera como solista, “Nena Bonita”, que estará incluido en su primer EP, After Party, producido por Caribbean Sound (Aleflow & Elliot Justov).



En el evento, expresó: “Hemos decidido apostar por un género un poco más bailable, y así mismo aprovechar mi faceta como bailarín para hacer un performance más completo e integral”.



“Tengo interés de llevar un mensaje alegre a través de mis canciones. En esta producción cuatro temas de mi autoría y dos son composiciones de mi amigo Rando Camasta”, agregó. Destacó que en los próximos días estará cumpliendo un programa intenso de entrevistas en los diferentes medios de comunicación para dar a conocer su propuesta.

Concluida esta etapa se enfocará en ofrecer conciertos para su público. Indicó que “Nena bonita” ya está disponible en todas las plataformas digitales, y que su producción, After Party, tiene una esencia muy movida y amigable “pues quiero brindar toda mi energía y calidad musical”. JJ Sánchez tiene una década de carrera artística. Los últimos cuatro años fueron como integrante de la agrupación Aura, donde sus interpretaciones estuvieron más vinculadas a la balada.